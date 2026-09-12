Polacy mogą dostać polecenie opuszczenia swoich domów. Państwo ma procedury na taki scenariusz
Ewakuacja całych osiedli, miejscowości, a w skrajnym przypadku znacznie większych obszarów – polskie przepisy dokładnie określają, co ma się wydarzyć, gdy pozostanie w miejscu zamieszkania stanie się niebezpieczne. Państwo przygotowuje plany przemieszczenia ludności, transportu, zakwaterowania oraz zabezpieczenia pozostawionego mienia. Rządowy poradnik mówi wprost: jeżeli władze lub służby zarządzą ewakuację, należy zastosować się do ich poleceń. Nie oznacza to jednak, że obecnie zarządzono powszechną ewakuację albo że Polacy mają opuszczać swoje domy.
System wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz przepisów wykonawczych. Ustawa przewiduje przygotowywanie planów ewakuacji na wypadek zagrożenia wojną, wojny, przewidywanej klęski żywiołowej oraz jej wystąpienia.
Państwo musi wiedzieć, ilu ludzi trzeba będzie ewakuować
To nie jest wyłącznie ogólne założenie na wypadek kryzysu. Ustawa dokładnie określa elementy planów ewakuacyjnych.
Mają one zawierać między innymi liczbę osób przewidzianych do ewakuacji na konkretnym obszarze, dostępne drogi i infrastrukturę transportową, miejsca zakwaterowania, niezbędne środki transportu, sposób zabezpieczenia procesu oraz informacje o osobach odpowiedzialnych za koordynację działań.
Plan musi również określać sposób powiadomienia mieszkańców o konieczności ewakuacji.
Na poziomie krajowym plan przygotowuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji. Dokument jest przygotowywany na trzy lata i może być aktualizowany w zależności od potrzeb. RCB koordynuje również przygotowanie planów przez wojewodów.
W skrajnym przypadku może paść decyzja: trzeba opuścić ten obszar
Przepisy szczególnie precyzyjnie regulują sytuację wojny.
W czasie stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej, na wniosek wojewody, może zarządzić ewakuację mieszkańców wskazanego obszaru – w szczególności strefy bezpośrednich działań wojennych. Jeżeli sytuacja nie pozwala czekać, decyzję może podjąć sam wojewoda, informując o niej Szefa Obrony Cywilnej.
Ewakuacja nie oznacza przy tym pozostawienia ludzi samym sobie. Ma obejmować przemieszczenie ich z zagrożonego terenu, przyjęcie w bezpiecznym miejscu oraz – w odpowiednim zakresie – zabezpieczenie pozostawionego mienia.
Wiadomo już, jak taka operacja ma wyglądać
Szczegółowe procedury określa obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia.
Po zarządzeniu ewakuacji mieszkańcy mają zostać poinformowani m.in. o miejscach koncentracji, dostępnych środkach transportu oraz kierunkach przemieszczania się. Procedury przewidują także ewidencję ewakuowanych osób oraz przyjęcie ich w miejscach czasowego pobytu, gdzie mają zostać zapewnione warunki konieczne do przetrwania do czasu uzyskania innej formy pomocy.
Przepisy uwzględniają również samoewakuację, zabezpieczenie mienia i – po ustaniu zagrożenia – organizację bezpiecznego powrotu mieszkańców.
Rząd mówi mieszkańcom, co zrobić po otrzymaniu komunikatu
Na oficjalnym rządowym portalu „Poradnik bezpieczeństwa” znajduje się osobna instrukcja dotycząca ewakuacji.
Jeżeli władze lub służby ratownicze zdecydują o jej przeprowadzeniu, mieszkańcy mają stosować się do wydawanych poleceń. Informacje mogą być przekazywane poprzez strony administracji publicznej, Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania oraz media.
Przed wyjściem z domu rząd zaleca m.in. zamknięcie okien, odcięcie wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych oraz wygaszenie pieca, kominka czy kuchenki. Należy zabrać przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny, poinformować bliskich o miejscu i sposobie ewakuacji oraz stosować się do informacji służb.
Dokumenty, gotówka, woda i leki. To powinno być gotowe
Rząd rekomenduje, aby każdy domownik posiadał własny plecak ewakuacyjny. Powinny znaleźć się w nim przede wszystkim woda, apteczka i przyjmowane leki, środki higieniczne, dokumenty i ich kopie, gotówka w różnych nominałach, latarka, radio, powerbank, ładowarka, zapasowe baterie, żywność gotowa do spożycia oraz ubranie dostosowane do warunków pogodowych.
Instrukcje obejmują również zwierzęta. Jeżeli jest to możliwe, należy uwzględnić je podczas ewakuacji. Gdy zabranie zwierzęcia nie jest możliwe, rząd zaleca jego zabezpieczenie oraz pozostawienie odpowiedniego zapasu wody i pożywienia.
To przygotowanie na kryzys, a nie komunikat o nadchodzącej ewakuacji
To rozróżnienie jest kluczowe. Obowiązywanie planów i procedur nie oznacza, że wydano obecnie polecenie opuszczania domów ani że taka ogólnopolska ewakuacja jest planowana.
Państwo ma obowiązek przygotowywać się wcześniej na sytuacje, w których ewakuacja może uratować życie – od klęsk żywiołowych po zagrożenia związane z wojną. W 2026 roku weszła również w życie nowelizacja przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej, której deklarowanym celem jest uporządkowanie systemu oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.