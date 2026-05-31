Polacy mogą stracić oszczędności życia przed końcem lata. Jest konkretny termin
Właściciele działek budowlanych w całej Polsce czekają na decyzje, które podejmą lokalne władze samorządowe w ciągu najbliższych tygodni. To, czy parcela kupiona za kilkaset tysięcy złotych zachowa status budowlanej czy zamieni się w grunt rolny lub leśny, zdecyduje dokument, który większość polskich gmin wciąż dopiero pisze – plan ogólny. Termin mija 31 sierpnia 2026 r. i matematycznie nie jest możliwe, by wszystkie samorządy zdążyły.
Trzecie przesunięcie terminu – i wciąż tysiące gmin w tyle
Plan ogólny gminy to nowy, obowiązkowy akt prawa miejscowego, który na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688) ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pierwotny termin ich uchwalenia wyznaczono na 31 grudnia 2025 r. Nie był realny – przesunięto go do 30 czerwca 2026 r. (ustawa z 4 kwietnia 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 527). Ten też okazał się nieosiągalny.
30 kwietnia 2026 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację, przesuwającą termin do 31 sierpnia 2026 r. Głosowanie przeszło stosunkiem 241 do 3, przy 205 wstrzymujących się. Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat i podpis prezydenta – do momentu wejścia w życie formalnie obowiązuje nadal termin 30 czerwca. Harmonogram legislacyjny zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie przed końcem czerwca.
Dane z monitoringu na Geoportalu Krajowym Na Mapie (stan na 15 kwietnia 2026 r.) pokazują skalę problemu: ponad 1230 gmin udostępniło projekty planów, jednak od opublikowania projektu do uchwalenia ostatecznego dokumentu dzieli je jeszcze obowiązkowa procedura konsultacyjna, opiniowanie i głosowanie rady gminy – łącznie co najmniej dwa miesiące. W marcu 2026 r. plan ogólny uchwaliło zaledwie 31 gmin, czyli ok. 1,3 proc. wszystkich samorządów w Polsce.
Co grozi gminom, które nie zdążą
Jeśli gmina nie uchwali planu ogólnego przed upływem terminu, jej dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego traci moc z mocy prawa. Bez obowiązującego studium lub planu ogólnego gmina nie może wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy ani uchwalać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla właścicieli działek oznacza to, że w gminie bez planu ogólnego nie da się legalnie rozpocząć żadnej nowej inwestycji – od domu jednorodzinnego po rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego.
Komisja Europejska wyraziła zgodę na obniżenie wskaźnika KPO z 80 do 50 proc. gmin, które muszą uchwalić plany do 31 sierpnia 2026 r. Decyzja pozwala zachować gminom dostęp do ponad 457 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na przygotowanie planów. Jednak zgoda KE dotyczy wyłącznie rozliczenia funduszy unijnych – polskie prawo wewnętrzne nie przewiduje żadnego wyjątku dla gmin, które nie zdążą. Paraliż inwestycyjny w samorządach bez planu nastąpi automatycznie.
Urzędnicy zasypani wnioskami, kolejki od świtu
W gminach wciąż trwających nad planami ogólnymi równolegle trwa oblężenie wydziałów architektury. Właściciele działek, którzy złożą wniosek o warunki zabudowy przed wejściem w życie nowych przepisów, mogą jeszcze złożyć go bez tytułu prawnego do nieruchomości – wystarczy deklaracja zamiaru inwestycji poparta minimalną dokumentacją geodezyjną. Po wejściu w życie nowelizacji uprawnienie to zniknie (szczegóły w kolejnym akapicie). Statystyczny urząd gminy, który w poprzednich latach przyjmował kilkadziesiąt wniosków miesięcznie, dziś rozpatruje tyle samo w trakcie jednego tygodnia. W gminach podwarszawskich i nadmorskich mowa o setkach dokumentów tygodniowo – urzędnicy raportują kolejki ustawiające się przed drzwiami od samego rana.
Kary finansowe za nieterminowe rozpatrzenie wniosków o warunki zabudowy zostały zawieszone do końca 2026 r. Dotychczas za każdy dzień opóźnienia gmina płaciła 500 zł do budżetu państwa – przy setkach zaległych spraw oznaczało to dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie z sankcji za fizyczną niemożność nadążenia z pracą.
Koniec „sprawdzania działki przed zakupem”
Nowelizacja uchwalona przez Sejm 30 kwietnia 2026 r. zawiera zmianę, która dotknie bezpośrednio każdego, kto planuje kupić grunt pod budowę domu. Po jej wejściu w życie wniosek o warunki zabudowy będzie mogła złożyć wyłącznie osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości – właściciel wpisany do księgi wieczystej lub osoba działająca na podstawie jego pełnomocnictwa.
Dziś standardową praktyką rynkową jest złożenie wniosku o warunki zabudowy przed transakcją notarialną – inwestor sprawdza, czy na działce można wybudować to, co planuje, zanim wyda kilkaset tysięcy złotych. Ta możliwość zniknie. Kupujący będzie zdany albo na pełnomocnictwo udzielone przez sprzedającego – za które część właścicieli zacznie pobierać opłaty – albo na informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania, jeśli w danej gminie taki plan w ogóle obowiązuje.
Polski Związek Firm Deweloperskich ocenia, że zmiana uderzy przede wszystkim w osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne, bo profesjonalni inwestorzy bez większego problemu uzyskają odpowiednie pełnomocnictwa. Prawnicy ostrzegają przed wzrostem liczby sporów między kupującymi a sprzedającymi oraz wzrostem kosztów transakcji o kilka tysięcy złotych przy zakupach nieruchomości gruntowych.
Osobną pułapką jest sytuacja spadkobierców, którzy odziedziczyli działkę, ale nie zakończyli jeszcze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Procedura wymaga uzyskania postanowienia sądu (możliwe najwcześniej 6 miesięcy po śmierci spadkodawcy), a następnie wpisania spadkobiercy do księgi wieczystej (kolejne 2-4 miesiące). Łącznie: rok formalności, w trakcie których właściciel faktyczny nie będzie mógł złożyć wniosku o warunki zabudowy.
Decyzje WZ złożone przed październikiem 2025 – bez terminu ważności
Nowelizacja z 28 listopada 2025 r. chroni właścicieli, którzy złożyli wniosek o warunki zabudowy przed 16 października 2025 r. – wydane na tej podstawie decyzje będą bezterminowe, nawet jeśli gmina wyda je dopiero w 2026 r. lub później. To fundamentalna ochrona wartości majątku dla setek tysięcy Polaków, którzy zdążyli złożyć dokumenty w wymaganym czasie.
Wszystkie wnioski złożone od 1 stycznia 2026 r. prowadzą natomiast do decyzji ważnej wyłącznie przez 5 lat od uprawomocnienia. Po tym czasie właściciel musi wystąpić ponownie, a gmina może odmówić, jeśli w międzyczasie uchwaliła plan ogólny z innymi ustaleniami dla danego terenu.
Co to oznacza dla Ciebie? Właściciele działek w wyścigu z kalendarzem
Sprawdź teraz status swojej gminy na Geoportalu Krajowym Na Mapie (geoportal.gov.pl) w warstwie monitoringu planów ogólnych – narzędzie pokazuje aktualny etap prac każdego samorządu w Polsce. Jeśli gmina nie ma jeszcze gotowego projektu planu, ryzyko paraliżu inwestycyjnego po sierpniu 2026 r. jest realne. Jeśli projekt istnieje – sprawdź, czy twoja działka znalazła się w obszarze uzupełnienia zabudowy, bo tylko tam będzie możliwe wydanie decyzji WZ po wejściu planu w życie. Jeśli nie zgadzasz się z projektowanym przeznaczeniem terenu, złóż uwagi na piśmie w trakcie konsultacji społecznych – gmina musi się do nich ustosunkować, a brak uwzględnienia daje podstawę do zaskarżenia planu do wojewody lub sądu administracyjnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.