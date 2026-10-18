Polacy muszą przygotować się na zmianę już w październiku. Zegarki przestawimy wcześniej, a wieczory staną się ciemniejsze
Nadchodzi zmiana, którą odczują miliony Polaków. Jeszcze w październiku ponownie przestawimy zegarki, a w tym roku nastąpi to wcześniej niż poprzedniej jesieni. Choć zyskamy dodatkową godzinę snu, konsekwencje będą odczuwalne już następnego dnia. Po południu szybciej zrobi się ciemno, a osoby pracujące wieczorami i nocą będą musiały uwzględnić dodatkową godzinę. Dokładny termin wynika z obowiązujących przepisów.
Jesienna zmiana czasu zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób zastanawia się, czy po wieloletnich dyskusjach o likwidacji przestawiania zegarków wreszcie zrezygnujemy z tego obowiązku.
Na razie nic takiego nie nastąpiło. Polska nadal stosuje sezonową zmianę czasu, podobnie jak pozostałe państwa Unii Europejskiej.
W tym roku różnica w kalendarzu może jednak zaskoczyć osoby przyzwyczajone do zeszłorocznego terminu.
Zmiana czasu wcześniej niż rok temu. Data została już ustalona
W 2026 roku przejście z czasu letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października.
Dokładnie o godzinie 3:00 wskazówki zegarów należy cofnąć na 2:00.
Oznacza to, że noc będzie trwała o godzinę dłużej. Osoby, które nie muszą wcześnie wstawać, mogą dzięki temu spędzić więcej czasu w łóżku.
W 2025 roku zmiana nastąpiła 26 października, czyli dzień później niż w tym roku.
Nie jest to jednak efekt nowych przepisów ani specjalnej decyzji podjętej przez rząd.
Zgodnie z obowiązującą zasadą czas letni kończy się w ostatnią niedzielę października. W 2026 roku dzień ten przypada właśnie 25 października.
O godzinie 3:00 zrobi się ponownie 2:00. Co to oznacza?
Jesienna zmiana czasu może sprawiać pewne trudności organizacyjne, szczególnie osobom podróżującym lub pracującym w nocy.
W nocy z 24 na 25 października godzina pomiędzy 2:00 a 3:00 wystąpi dwukrotnie.
Najpierw będzie obowiązywał jeszcze czas letni, a po cofnięciu zegarków rozpocznie się ponownie godzina 2:00, tym razem według czasu środkowoeuropejskiego.
Dlatego osoby planujące przejazdy nocne, dyżury lub inne czynności wymagające dokładnego określenia godziny powinny zwrócić uwagę na rozkłady i harmonogramy.
Większość współczesnych telefonów, komputerów i urządzeń podłączonych do sieci aktualizuje godzinę automatycznie, jeśli odpowiednie ustawienia są aktywne.
Zegarki analogowe, część urządzeń gospodarstwa domowego i starsze sprzęty mogą wymagać ręcznej korekty.
Wieczorami szybciej zapadnie zmrok. Polacy odczują to już w niedzielę
Cofnięcie zegarków nie zmienia długości dnia astronomicznego, ale przesuwa godziny wschodu i zachodu słońca według czasu urzędowego.
W praktyce oznacza to, że po przejściu na czas zimowy zmrok będzie zapadał około godzinę wcześniej według wskazań zegara niż dzień przed zmianą.
Dla wielu osób będzie to najbardziej zauważalna konsekwencja październikowej korekty.
Mieszkańcy wracający z pracy lub szkoły późnym popołudniem mogą częściej podróżować już po zachodzie słońca.
Rano będzie natomiast wcześniej jasno według nowego czasu.
Zmiana może być szczególnie odczuwalna przez osoby, które większość dnia spędzają w zamkniętych pomieszczeniach i korzystają z naturalnego światła dopiero po pracy.
Zmiana czasu a sen. Dodatkowa godzina nie dla wszystkich oznacza odpoczynek
Jesienne cofnięcie zegarków bywa postrzegane jako korzystniejsze od wiosennego, ponieważ formalnie wydłuża noc.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba automatycznie prześpi dodatkową godzinę.
Organizm funkcjonuje według własnego rytmu dobowego, który jest związany między innymi z ekspozycją na światło i regularnością snu.
Nagłe przesunięcie godzin może przejściowo wpłynąć na porę zasypiania, budzenia się czy odczuwanie senności.
Szczególnie wrażliwe mogą być osoby pracujące zmianowo, małe dzieci oraz ludzie mający trudności z utrzymywaniem stałego rytmu snu.
Pomocne może okazać się zachowanie regularnych godzin odpoczynku i korzystanie z naturalnego światła w ciągu dnia.
Praca w nocy może potrwać dłużej. Ważna informacja dla pracowników
Jesienna zmiana czasu ma również znaczenie dla osób zatrudnionych podczas nocnej zmiany.
Jeżeli grafik obejmuje godzinę cofnięcia zegarków, rzeczywisty czas obecności w pracy może wydłużyć się o dodatkowe 60 minut.
W takiej sytuacji należy prawidłowo rozliczyć faktycznie przepracowany czas zgodnie z przepisami prawa pracy.
Nie oznacza to automatycznie, że każdemu pracownikowi należy się identyczny dodatek. Sposób rozliczenia zależy między innymi od harmonogramu pracy, obowiązującego systemu czasu pracy oraz ewentualnego powstania godzin nadliczbowych.
Pracodawcy powinni uwzględnić zmianę czasu przy organizowaniu nocnych dyżurów.
Unia Europejska chciała zakończyć przestawianie zegarków. Dlaczego nadal to robimy?
Dyskusja o likwidacji sezonowej zmiany czasu trwa w Europie od wielu lat.
W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące przyszłości tego rozwiązania.
Wzięło w nich udział około 4,6 miliona osób, a zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za odejściem od przestawiania zegarków.
Później przedstawiono projekt nowych regulacji, które miały umożliwić zakończenie tego systemu.
Nie udało się jednak osiągnąć niezbędnego porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie dalszych zasad ustalania czasu.
Jednym z problemów pozostaje wybór, czy poszczególne kraje miałyby na stałe stosować czas zimowy, czy letni.
W rezultacie dotychczasowe rozwiązanie nadal obowiązuje.
Czy październikowa zmiana czasu będzie ostatnią?
Polskie rozporządzenie z 4 marca 2022 roku określa szczegółowe daty wprowadzania i odwoływania czasu letniego w latach 2022–2026.
Oznacza to, że tegoroczna jesienna zmiana jest ostatnią wymienioną w tym konkretnym akcie prawnym.
Nie oznacza jednak automatycznego zakończenia sezonowego przestawiania zegarków.
Na poziomie Unii Europejskiej nadal obowiązują przepisy regulujące czas letni, a Komisja Europejska opublikowała już harmonogram terminów na lata 2027–2031.
Bez odpowiednich zmian prawnych nie można więc zakładać, że od przyszłego roku pozostaniemy na jednym czasie przez wszystkie miesiące.
Kiedy dokładnie cofniemy zegarki?
Najważniejsza data to niedziela 25 października 2026 roku.
W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 nastąpi powrót do godziny 2:00. Tym samym zakończy się obowiązywanie czasu letniego środkowoeuropejskiego.
Warto wcześniej sprawdzić urządzenia, które nie aktualizują godziny automatycznie, oraz rozkłady podróży zaplanowanych na noc zmiany czasu.
W tym roku zegarki przestawimy dzień wcześniej niż jesienią 2025 roku. Nie zmieniły się jednak zasady: nadal cofamy wskazówki o godzinę w ostatnią niedzielę października. Choć noc będzie dłuższa, popołudniami szybciej zapadnie zmrok. Na razie nie zapadła decyzja kończąca sezonowe zmiany czasu w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.