Polacy muszą szykować portfele. Od 2026 roku rachunki mogą wystrzelić o 50%
Nadchodzące miesiące mogą przynieść największe podwyżki energii od ponad dekady. PGE ostrzega, że już w 2026 roku hurtowa cena prądu może przekroczyć 500 zł za megawatogodzinę. To poziom, który uderzy w miliony gospodarstw domowych. Eksperci mówią o realnym ryzyku powrotu ubóstwa energetycznego i konieczności cięć w domowych budżetach.
Koniec tarcz. Rachunki wystrzelą już na początku roku
Do końca 2025 roku obowiązują ostatnie mechanizmy ochronne. Potem rynek energii zostanie uwolniony. Państwowe dopłaty znikną, a gospodarstwa domowe zapłacą pełną, rynkową cenę. Dane PGE wskazują, że hurtowy koszt prądu może przebić barierę 500 zł/MWh. To poziom, którego nie widziano od lat.
W praktyce oznacza to, że przeciętna rodzina zapłaci rocznie o kilkaset złotych więcej. W domach ogrzewanych elektrycznie wzrost może być drastyczny. Rachunki skoczą nawet o kilkadziesiąt procent.
Do rachunku dojdą kolejne opłaty
Do samej ceny prądu trzeba doliczyć jeszcze koszty, które są niezależne od rynku hurtowego. Chodzi o opłaty za bilansowanie systemu i utrzymanie sieci. PGE szacuje, że to dodatkowe 100 zł za każdą megawatogodzinę.
Rosną również koszty modernizacji sieci. Eksperci podkreślają, że transformacja polskiej energetyki wymaga gigantycznych inwestycji. Te koszty zostaną przerzucone na odbiorców. Wzrosną opłaty dystrybucyjne, opłata mocowa i koszty utrzymania infrastruktury.
Najbardziej ucierpią gospodarstwa w taryfie G11
To właśnie użytkownicy najpopularniejszej taryfy odczują podwyżki najszybciej. Wielu Polaków już teraz zużywa energię na granicy opłacalności. Po zmianach w 2026 roku rachunki mogą być o 40–50% wyższe niż dziś.
Połączone z wysokimi cenami żywności i gazu mogą uderzyć w najbardziej wrażliwe rodziny. Ekonomiści ostrzegają, że powróci zjawisko ubóstwa energetycznego, które w ostatnich latach udało się ograniczyć.
Jak przygotować się na 2026 rok
Eksperci radzą, by nie czekać na styczniowe faktury. Najważniejsze jest ograniczenie zużycia energii w domu. Chodzi o proste działania:
wymiana oświetlenia na LED
wyłączanie urządzeń w trybie czuwania
instalacja inteligentnych listew
uszczelnienie drzwi i okien
używanie programatorów i termoregulatorów
cykliczne przeglądy sprzętu AGD
Coraz więcej Polaków rozważa montaż paneli fotowoltaicznych. Choć czas zwrotu wydłużył się, w sytuacji wysokich rachunków inwestycja może ponownie stać się opłacalna.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli rząd nie przedłuży programów ochronnych, 2026 rok będzie najbardziej kosztownym okresem dla gospodarstw domowych od lat. Rachunki za prąd mogą wzrosnąć niemal o połowę. To oznacza konieczność planowania wydatków i szukania oszczędności jeszcze przed końcem 2025 roku.
Zapowiedzi PGE są jasne: podwyżki są nieuniknione, a system energetyczny potrzebuje inwestycji. Im szybciej przygotujesz dom i budżet, tym mniejszy będzie finansowy wstrząs na początku 2026 roku.
