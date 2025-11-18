Polacy na celowniku rosyjskich operacji. Eksperci ostrzegają: wojna toczy się nie tylko w powietrzu, ale i w sieci
Rosyjskie działania przeciwko Polsce nie ograniczają się do dronów czy zagrożeń militarnych. Jak podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego, prawdziwa walka toczy się również w Internecie – tam, gdzie operacje informacyjne i psychologiczne mogą wpływać na całe społeczeństwo.
Niewidzialny front wojny
Tzw. „środki aktywne” to zestaw starannie zaplanowanych działań, które mają osłabić kraj poprzez manipulację informacją. W arsenale znajdują się fake newsy, cyberataki, dezinformacja, presja psychologiczna czy próby destabilizacji życia politycznego i społecznego. Wszystko po to, aby siać chaos i podważać zaufanie obywateli do instytucji państwa.
Skąd pochodzi ta taktyka?
Schemat takich operacji został opracowany jeszcze przez radzieckie służby specjalne KGB. Kluczowym celem jest nie tylko manipulacja jednostkami, ale przede wszystkim zdobycie wpływu na całe społeczeństwa i elity decyzyjne. Dzięki temu Kreml może osiągać swoje cele strategiczne bez konieczności użycia broni.
Jak to wygląda w praktyce?
Według ekspertów, rosyjskie działania obejmują m.in.:
prowokowanie kryzysów granicznych i migracyjnych,
naciski polityczne i finansowe,
wzmacnianie ruchów skrajnych i radykalnych,
manipulacje wokół wydarzeń społecznych i kulturalnych, takich jak protesty czy festiwale,
tworzenie poczucia zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego,
wykorzystywanie zarówno legalnych, jak i nielegalnych narzędzi do walki informacyjnej.
𝐃𝐑𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐀𝐃 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊Ą 𝐀𝐋𝐄 𝐖𝐎𝐉𝐍𝐀 𝐖 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐄𝐂𝐈𝐄 – 𝐑𝐎𝐒𝐘𝐉𝐒𝐊𝐈𝐄 Ś𝐑𝐎𝐃𝐊𝐈 𝐀𝐊𝐓𝐘𝐖𝐍𝐄#PSYCHOodporni #DEZinfoodporni #WalkaKonitywna
Pojęcie „Środki Aktywne” może wydawać się niezrozumiałe i trudne, jest natomiast proste i skuteczne w… pic.twitter.com/BL3XOilK5H
— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 29, 2025
Co to oznacza dla Polaków?
Armia nie jest głównym celem takich operacji – chodzi przede wszystkim o zwykłych obywateli. Manipulacje uderzają w emocje, w poczucie bezpieczeństwa i stabilności, aby osłabić kraj od środka. Największym ryzykiem jest to, że dezinformacja staje się codziennością, a ludzie coraz trudniej odróżniają fakty od fałszu.
Jak się bronić?
Specjaliści wskazują dwa kluczowe elementy:
świadomość i edukacja – umiejętność rozpoznawania manipulacji,
krytyczne podejście do treści w internecie – szczególnie w mediach społecznościowych, komentarzach i podcastach.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy z nas może stać się celem rosyjskich działań dezinformacyjnych. Dlatego warto zawsze sprawdzać źródła informacji, nie udostępniać niesprawdzonych treści i zachować ostrożność wobec sensacyjnych wiadomości. Świadomy użytkownik internetu to najskuteczniejsza tarcza w tej nowoczesnej wojnie.
