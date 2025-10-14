Polacy nie wiedzą, że to nielegalne. Kary do 100 tysięcy złotych za jeden błąd
Ponad 2 miliony rodzin w Polsce stoi w obliczu gigantycznych zmian, które uderzą w domowe budżety mocniej niż jakakolwiek podwyżka rachunku za prąd. Jeśli ogrzewasz dom piecem gazowym – ten artykuł dotyczy Ciebie. Zmiany nadchodzą szybko i są nieuniknione. Stawką są dziesiątki tysięcy złotych.
To już się zaczęło: koniec wsparcia dla kotłów gazowych
Z początkiem 2025 roku Polska przestała dotować zakup kotłów gazowych. To pierwszy krok w kierunku całkowitej rezygnacji z tego źródła ciepła. A to dopiero początek rewolucji.
W 2030 roku wejdzie w życie unijny zakaz montażu pieców gazowych w nowych domach. Od 2040 roku nie kupisz już nawet nowego kotła na gaz, bo ich sprzedaż i produkcja zostaną całkowicie zakazane.
Kiedy piec padnie – nie kupisz nowego
Jeśli Twój piec się zepsuje po 2040 roku, nie będziesz mógł kupić nowego. Oznacza to, że każda awaria może oznaczać przymusową modernizację całego systemu grzewczego – za własne pieniądze.
Według wyliczeń branży, koszt wymiany systemu ogrzewania na pompę ciepła z dodatkowymi pracami (izolacja, przebudowa instalacji, nowe grzejniki) może wynieść od 80 tys. zł do nawet 150 tys. zł.
Podwyżki i nowe opłaty uderzą szybciej, niż myślisz
Od stycznia 2025 r. wzrosły opłaty dystrybucyjne – o 25%. W lipcu 2025 gaz podrożał o kolejne 17%, a kolejne podwyżki rzędu 30% są już prognozowane. Do tego dochodzi ETS2 – unijny system opłat za emisję CO₂, który może podnieść roczny koszt ogrzewania gazem o 1 200 zł.
Pompy ciepła? Tak, ale nie każdego na nie stać
Choć Unia Europejska stawia na pompy ciepła, ich instalacja wiąże się z kosztami, na które wielu Polaków nie jest przygotowanych. Sama pompa kosztuje od 50 do 80 tys. zł, ale to dopiero początek wydatków – większość domów wymaga kosztownej termomodernizacji.
Czas działa na Twoją niekorzyść. Reaguj zawczasu
Masz nowy piec gazowy? To dobrze, ale jego czas się kończy. Jeśli kupisz kocioł np. w 2035 r., a zepsuje się w 2045 r., nie będziesz mógł już kupić nowego. Zostaniesz zmuszony do kosztownej przebudowy całego systemu.
Najbardziej opłacalną opcją może być instalacja systemu hybrydowego, łączącego kocioł gazowy z pompą ciepła lub fotowoltaiką – to rozwiązanie wciąż będzie objęte dotacjami. Ale na przygotowanie się do tego masz coraz mniej czasu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.