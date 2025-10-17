Polacy płacą setki złotych niepotrzebnie. Ta grupa może nie płacić ani grosza
Od 2026 roku opłaty za abonament radiowo-telewizyjny będą jeszcze wyższe, ale wielu Polaków nie musi się tym martwić. Prawo daje możliwość całkowitego zwolnienia z obowiązku płacenia, jednak warunkiem jest dopełnienie kilku formalności. Roczna oszczędność może sięgnąć nawet 366 złotych, a wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że już teraz ma do tego prawo.
Ile kosztuje abonament RTV w 2025 i co się zmieni w 2026 roku
W 2025 roku miesięczna stawka za korzystanie z radia wynosi 8,70 zł, a za pakiet radio + telewizja – 27,30 zł. Dla tych, którzy płacą co miesiąc, roczny koszt może wynieść aż 327,60 zł. Ci, którzy opłacą cały rok z góry, zapłacą 294,90 zł.
Od stycznia 2026 roku zapowiedziano podwyżkę. Nowe stawki to:
-
9,50 zł za samo radio (114 zł rocznie)
-
30,50 zł za radio i telewizję (366 zł rocznie)
Opłacenie z góry da niewielką zniżkę: 102,60 zł za radio lub 329,40 zł za pakiet. Ale niektórzy mogą nie płacić nic.
Kto może zostać całkowicie zwolniony z opłat
Z obowiązku płacenia abonamentu zwolnione są określone grupy osób. Wystarczy spełniać jeden z warunków i zgłosić to w placówce Poczty Polskiej:
-
Osoby po ukończeniu 75. roku życia – bez względu na dochody.
-
Inwalidzi I grupy – niezależnie od wieku i sytuacji materialnej.
-
Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi – pełne zwolnienie.
-
Emeryci powyżej 60. roku życia – jeśli ich emerytura nie przekracza określonego progu.
Kluczowa granica dla emerytów: 4090,86 zł brutto
W 2025 roku granicą uprawniającą do zwolnienia z opłat dla emerytów jest kwota 4090,86 zł brutto miesięcznie – czyli połowa średniego wynagrodzenia. Jeśli Twoje świadczenie jest niższe, masz prawo do zwolnienia. Próg ten ustalany jest każdego roku przez GUS.
Jak uzyskać zwolnienie krok po kroku
Aby nie płacić abonamentu RTV, trzeba:
-
Zarejestrować odbiorniki w najbliższej placówce Poczty Polskiej.
-
Przedstawić dokumenty – np. legitymację emeryta, orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o emeryturze.
-
Wypełnić i złożyć oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia.
Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu dokumentów. Im szybciej załatwisz formalności, tym więcej zaoszczędzisz.
Na co trzeba uważać
-
Zwolnienie nie działa automatycznie. Musisz sam zgłosić się do urzędu i złożyć odpowiednie dokumenty.
-
Odbiornik trzeba zarejestrować w ciągu 14 dni od zakupu. W przeciwnym razie grozi kara.
-
Warto co roku sprawdzać limity dochodowe. Granica dla emerytów zmienia się razem ze średnim wynagrodzeniem.
-
Zwolnienie nie obejmuje domowników. Obowiązuje tylko osobę, która złożyła dokumenty.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Jeśli masz ponad 75 lat – nie musisz płacić ani grosza.
-
Jeśli jesteś inwalidą I grupy – również jesteś całkowicie zwolniony z opłat.
-
Jeśli jesteś emerytem po 60. roku życia i Twoje świadczenie wynosi mniej niż 4090,86 zł – możesz uniknąć rocznego kosztu nawet 366 zł.
-
Jeśli jesteś weteranem-inwalidą – nie musisz wnosić żadnych opłat.
Abonament RTV to obowiązkowa opłata, ale wiele osób nie musi jej płacić – pod warunkiem, że złożą wniosek i spełnią kryteria. Każdego roku setki tysięcy Polaków mogłyby zaoszczędzić setki złotych, jednak brakuje im informacji lub motywacji do działania. Sprawdź swoje prawo już teraz i nie płać więcej niż musisz.
