Polacy popierają nocną prohibicję! Według badania 70 proc. Polaków chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy.
Niemal 70 % Polaków popiera nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu! Nowy sondaż IBRiS przeprowadzony dla PAP pokazuje, że około 68 % polskich respondentów popiera wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości, między godziną 23:00 a 6:00.
Kto w szczególności popiera
Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są za takim zakazem (około 80 % kobiet vs 58 % mężczyzn)
Wysokie poparcie jest też wśród osób młodych (18-29 lat) — około 73 % — oraz osób powyżej 70-go roku życia, osiągających ponad 81 % poparcia
Co się zmienia
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 23:00 do 6:00 to propozycja, która zyskuje duże społeczne wsparcie. To dowód, że wielu Polaków chce ograniczeń mających na celu ograniczenie negatywnych skutków spożycia alkoholu po zmroku, takich jak problemy z porządkiem publicznym, hałas czy interwencje służb.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.