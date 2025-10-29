Polacy przecierają oczy! Tyle zapłacisz w tym roku za znicze na groby.
Ile kosztują znicze przed Wszystkich Świętych 2025. Ceny zaskoczą wielu Polaków. Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim wzmożony ruch na cmentarzach i coroczna gorączka zakupów zniczy.
W tym roku Polacy zapłacą więcej. Ceny rosną szybciej niż rok temu, a różnice między sklepami a stoiskami przy cmentarzach są ogromne.
Znicze drożeją, choć nie wszędzie tak samo
W marketach i dyskontach najtańsze znicze kosztują około dwóch złotych. To najprostsze, niewielkie modele, często sprzedawane w zestawach. Większe i bardziej ozdobne wersje kosztują od pięciu do dziesięciu złotych, a w przypadku produktów premium cena potrafi sięgnąć nawet dwudziestu złotych. W tym roku rosnącą popularnością cieszą się znicze LED-owe i solarne, które działają dłużej, ale są nawet kilkukrotnie droższe.
Przy cmentarzach znacznie drożej
Największe zaskoczenie czeka tych, którzy zakupy zostawiają na ostatnią chwilę. Na stoiskach przy cmentarzach ceny zaczynają się od dziesięciu złotych za mały, klasyczny znicz. Za ozdobne lampiony z wymiennym wkładem trzeba zapłacić trzydzieści lub nawet pięćdziesiąt złotych. W przypadku dużych modeli z elementami dekoracyjnymi ceny potrafią przekroczyć sto złotych.
Sprzedawcy tłumaczą podwyżki wyższymi kosztami produkcji szkła i parafiny oraz wzrostem opłat transportowych. Mimo to wielu klientów zauważa, że ceny rosną szybciej niż w poprzednich latach, a zakupy przed Wszystkimi Świętymi stają się coraz większym obciążeniem dla portfela.
Jak kupować rozsądnie
Eksperci radzą, by nie odkładać zakupów na ostatnie dni października. Największe sieci handlowe już teraz organizują promocje, a w wielu z nich można kupić znicze i wkłady nawet o kilkadziesiąt procent taniej niż przy cmentarzu. Warto porównać ceny w kilku miejscach i zdecydować, czy bardziej opłaca się kupić zestaw, czy pojedyncze lampki.
Kupujący coraz częściej wybierają też ekologiczne znicze wielokrotnego użytku, w których można wymieniać jedynie wkłady. Choć początkowo kosztują więcej, z czasem pozwalają oszczędzić i ograniczyć ilość odpadów.
Zniczowy rachunek Polaków
Według szacunków w tym roku przeciętna rodzina wyda na znicze i wkłady od kilkudziesięciu do nawet dwustu złotych. To wyraźnie więcej niż rok temu. Mimo wzrostu cen Polacy wciąż przywiązują ogromną wagę do tradycji odwiedzania grobów i symbolicznego zapalania światła pamięci.
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne Wszystkich Świętych będą jednymi z najdroższych od lat nie tylko z powodu kosztów zniczy, ale też droższych kwiatów i paliwa.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
