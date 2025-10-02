Polacy rozpaczliwie szukają. Rekordowa liczba maili bez żadnego odzewu
Polski rynek pracy przechodzi poważny zastój. Nie ma już wyraźnej przewagi ani po stronie pracodawców, ani pracowników – obie strony czekają i obserwują sytuację, licząc na lepsze perspektywy. Eksperci coraz częściej określają to zjawisko mianem „rynku wyczekiwania”, gdzie brak decyzji staje się dominującą strategią.
Dane jasno pokazują, że liczba ofert pracy wyraźnie spada, a rotacja w firmach maleje. Mimo to wielu pracowników nadal poszukuje nowego zatrudnienia, ale bez powodzenia. Według statystyk w IV kwartale 2024 roku liczba pracujących Polaków zmniejszyła się o 76 tysięcy w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Główną przyczyną są zmiany demograficzne, które zaczynają mocno wpływać na rynek.
Kandydaci zniechęceni milczeniem firm
Osoby szukające pracy opisują w sieci swoje rozczarowanie. Wysyłają dziesiątki, a nawet setki aplikacji, jednak odzewu nie ma. Jeszcze niedawno znalezienie zatrudnienia zajmowało kilka tygodni, dziś proces ten potrafi ciągnąć się miesiącami i kończyć się fiaskiem.
Trudności nie dotyczą wyłącznie młodych. Doświadczeni pracownicy również coraz częściej odbijają się od ściany – nawet na stanowiskach wymagających niewielkich kwalifikacji. Powoduje to frustrację, spadek motywacji i narastające problemy finansowe w wielu gospodarstwach domowych.
Pracodawcy też mają problem
Choć rynek wydaje się pełen kandydatów, firmy również nie są w komfortowej sytuacji. Wielu pracodawców skarży się, że trudno znaleźć osoby z odpowiednimi kompetencjami. Część kandydatów odrzuca oferty, czekając na lepsze warunki. Inni po prostu badają rynek, ale ostatecznie nie podejmują pracy.
Do tego dochodzi rosnące zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Automatyzacja, cyfryzacja i rozwój technologii sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów rośnie szybciej, niż można ich wyszkolić. Koszty rekrutacji i szkoleń stają się więc coraz większym obciążeniem dla firm.
Rekrutacje pod lupą sztucznej inteligencji
Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża do procesów rekrutacyjnych narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Systemy analizują CV w kilka sekund, wychwytują słowa kluczowe i sprawdzają spójność kariery. Chatboty prowadzą rozmowy wstępne i odpowiadają na pytania kandydatów, a testy online symulują realne sytuacje w pracy.
AI pomaga w selekcji, przewiduje potencjalne wyniki kandydatów i ich lojalność wobec firmy. Jednak technologia nie rozwiązuje wszystkich problemów – nadal brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami, które byłyby gotowe podjąć pracę od zaraz.
Rynek w impasie – co dalej?
Dziś sytuacja przypomina pat. Pracownicy boją się utraty stabilizacji i nie decydują się na zmiany, a firmy odkładają inwestycje w rekrutację, czekając na pewniejszą przyszłość.
Przełamanie tego impasu wymaga poważnych reform – od dostosowania systemu edukacji do realnych potrzeb rynku, po programy wspierające rozwój nowych miejsc pracy. Pewne jest jedno: rynek pracy nie wróci szybko do dawnych realiów. Zarówno firmy, jak i kandydaci muszą nauczyć się funkcjonować w nowej, trudniejszej rzeczywistości.
