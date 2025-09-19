Polacy ruszają tłumnie do Aldi. Sklep ogłosił jednodniową ofertę specjalną!
Aldi przygotował na weekend specjalną akcję, która z pewnością zainteresuje łowców okazji. Sieć zapowiada jednodniową promocję, o której już zrobiło się głośno wśród klientów.
Aldi kusi promocją na kawę Lavazza. Tylko jeden dzień na zakupy
W sobotę 20 września sieć Aldi przygotowała specjalną ofertę dla miłośników kawy. Popularna kawa ziarnista Lavazza Qualità Oro (opakowanie 500 g) dostępna jest w cenie 49,99 zł za sztukę, ale tylko przy zakupie dwóch opakowań. Oznacza to, że kilogram tej kawy kosztuje niespełna 100 zł, podczas gdy jej regularna cena wynosi 74,99 zł za 500 g.
Oferta ograniczona czasowo i ilościowo
Promocja obowiązuje wyłącznie 20 września i dotyczy wszystkich sklepów Aldi w Polsce. Na jednego klienta przypada limit sześciu opakowań. To oznacza, że zainteresowani muszą się pospieszyć – zarówno ze względu na czas, jak i na możliwość wyczerpania zapasów.
Dlaczego warto?
Lavazza Qualità Oro to mieszanka 100% Arabiki, ceniona przez miłośników klasycznej włoskiej kawy. Idealnie nadaje się do przygotowania zarówno w ekspresie ciśnieniowym, jak i przelewowym. Dla wielu klientów to okazja, by zaopatrzyć się w ulubioną kawę w znacznie niższej cenie.
