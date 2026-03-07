Polacy ruszyli do bankomatów. Rekordowe miliardy wypłacane z kont, eksperci biją na alarm
Choć Polska jest jednym z najbardziej nowoczesnych krajów w Europie pod względem płatności cyfrowych, coraz więcej osób wraca do gotówki. Najnowsze dane pokazują zaskakujący trend: Polacy w coraz większym stopniu wypłacają pieniądze z banków i przechowują je poza systemem finansowym.
Skala zjawiska jest ogromna, a ekonomiści zaczynają mówić o masowym gromadzeniu gotówki.
Rekordowa ilość gotówki w obiegu
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że wartość gotówki znajdującej się w obiegu osiągnęła historyczny poziom. Na przełomie 2025 i 2026 roku przekroczyła ona 440 miliardów złotych.
To wzrost o ponad 7 procent w skali roku. W praktyce oznacza to, że coraz więcej pieniędzy trafia do portfeli, sejfów i domowych schowków zamiast pozostawać na kontach bankowych.
Co więcej, rośnie udział najwyższych nominałów, takich jak banknoty 200 i 500 złotych. To sygnał, że wiele osób nie wypłaca gotówki na bieżące wydatki, lecz traktuje ją jako formę przechowywania oszczędności.
Coraz więcej osób trzyma pieniądze poza bankiem
Badania pokazują, że aż około dwie trzecie Polaków traktuje gotówkę jako ważne zabezpieczenie finansowe na trudne czasy.
Dla wielu osób fizyczne pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, którego nie zapewniają cyfrowe zapisy na koncie. W sytuacji awarii systemów bankowych, problemów z dostępem do internetu czy napięć międzynarodowych banknot w ręku wydaje się bardziej pewny niż saldo w aplikacji.
Zjawisko to nasila się zwłaszcza w okresach niepewności gospodarczej i geopolitycznej.
Eksperci wskazują na kilka powodów
Ekonomiści wskazują kilka przyczyn rosnącej popularności gotówki. Jedną z nich jest spadające zaufanie do stabilności systemów finansowych i technologicznych.
Drugim powodem może być obawa przed blokadami kont czy cyberatakami. W takiej sytuacji dostęp do fizycznych pieniędzy jest postrzegany jako ostateczne zabezpieczenie.
Część analityków zwraca również uwagę na możliwy wzrost szarej strefy. Jeśli ilość gotówki w obiegu rośnie szybciej niż oficjalna konsumpcja, może to oznaczać, że część transakcji odbywa się poza formalnym systemem gospodarczym.
Eksperci ostrzegają przed ryzykiem
Specjaliści przypominają jednak, że przechowywanie dużych oszczędności w gotówce ma także poważne wady. Największym zagrożeniem jest inflacja, która stopniowo zmniejsza realną wartość pieniędzy.
Gotówka nie przynosi również żadnych odsetek, w przeciwieństwie do lokat czy kont oszczędnościowych.
Do tego dochodzi ryzyko kradzieży lub utraty pieniędzy, jeśli są przechowywane w domu.
Co to oznacza dla Polaków
Rosnąca ilość gotówki w obiegu pokazuje, że mimo postępu technologicznego wielu Polaków wciąż traktuje banknoty jako najbezpieczniejszą formę przechowywania pieniędzy.
Eksperci podkreślają jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja oszczędności, czyli podział środków pomiędzy różne formy przechowywania kapitału.
Dzięki temu można jednocześnie zachować dostęp do gotówki i chronić oszczędności przed utratą wartości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.