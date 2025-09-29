Polacy są celem. Sztag Generalny WP ostrzega. To bardzo niebezpieczne

29 września 2025 16:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosja coraz częściej prowadzi wojnę z Polską nie tylko za pomocą wojska czy dronów, ale również poprzez działania w Internecie. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega, że tzw. „środki aktywne” są dziś jednym z najgroźniejszych narzędzi w rękach Kremla. To zestaw działań psychologicznych i informacyjnych wymierzonych bezpośrednio w nasze społeczeństwo.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co kryje się pod pojęciem „środków aktywnych”?

To precyzyjnie zaplanowane akcje, których celem jest osłabienie państwa i destabilizacja opinii publicznej. Obejmują one szeroki wachlarz działań:

  • manipulacje w sieci, cyberataki, dezinformację,

  • wywoływanie napięć politycznych, ekonomicznych i społecznych,

  • podsycanie konfliktów w czasie wyborów, protestów czy kryzysów migracyjnych,

  • infiltrację biznesu, finansów i mediów, aby paraliżować kluczowe sektory państwa.

Eksperci przypominają, że opracowanie tej metody zawdzięczamy Igorowi Panarinowi z KGB. Jej schemat polega na stopniowym wciąganiu społeczeństwa w spiralę kryzysów, od prowokowania lokalnych incydentów po kampanie dezinformacyjne zakrojone na szeroką skalę.

Jak to działa w praktyce?

Wojna psychologiczna nie polega tylko na trollach internetowych. To skoordynowane działania, w których wykorzystywane są legalne i nielegalne metody wpływu – od manipulacji w social mediach, przez publikacje propagandowe, po operacje wywiadowcze. Najczęściej mają one charakter długofalowy i trudny do rozpoznania.

Celem jest nie tylko osłabienie państwa, ale przede wszystkim przejęcie społeczeństwa – jego opinii, emocji i decyzji. W efekcie Rosja liczy na sytuacje, w których Polacy sami realizują jej interesy, nie zdając sobie z tego sprawy.

Jak się bronić przed manipulacją?

Wojsko Polskie apeluje, by każdy obywatel zachował szczególną czujność. Obroną przed psychologiczną wojną są:

  • świadomość i edukacja – umiejętność rozpoznawania fałszywych treści,

  • krytyczne podejście do mediów społecznościowych, podcastów i komentarzy – zwłaszcza tych, które próbują wzbudzić skrajne emocje.

Co to oznacza dla czytelnika
Każdy z nas może stać się celem wojny informacyjnej. Warto pamiętać, że manipulacje w internecie nie zawsze są oczywiste – mogą dotyczyć zarówno polityki, jak i codziennych spraw. Tylko krytyczne myślenie i sprawdzanie źródeł chroni przed wpadnięciem w pułapkę rosyjskiej propagandy.

