Polacy są celem. Sztag Generalny WP ostrzega. To bardzo niebezpieczne
Rosja coraz częściej prowadzi wojnę z Polską nie tylko za pomocą wojska czy dronów, ale również poprzez działania w Internecie. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega, że tzw. „środki aktywne” są dziś jednym z najgroźniejszych narzędzi w rękach Kremla. To zestaw działań psychologicznych i informacyjnych wymierzonych bezpośrednio w nasze społeczeństwo.
Co kryje się pod pojęciem „środków aktywnych”?
To precyzyjnie zaplanowane akcje, których celem jest osłabienie państwa i destabilizacja opinii publicznej. Obejmują one szeroki wachlarz działań:
-
manipulacje w sieci, cyberataki, dezinformację,
-
wywoływanie napięć politycznych, ekonomicznych i społecznych,
-
podsycanie konfliktów w czasie wyborów, protestów czy kryzysów migracyjnych,
-
infiltrację biznesu, finansów i mediów, aby paraliżować kluczowe sektory państwa.
𝐃𝐑𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐀𝐃 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊Ą 𝐀𝐋𝐄 𝐖𝐎𝐉𝐍𝐀 𝐖 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐄𝐂𝐈𝐄 – 𝐑𝐎𝐒𝐘𝐉𝐒𝐊𝐈𝐄 Ś𝐑𝐎𝐃𝐊𝐈 𝐀𝐊𝐓𝐘𝐖𝐍𝐄#PSYCHOodporni #DEZinfoodporni #WalkaKonitywna
Pojęcie „Środki Aktywne” może wydawać się niezrozumiałe i trudne, jest natomiast proste i skuteczne w… pic.twitter.com/BL3XOilK5H
— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 29, 2025
Eksperci przypominają, że opracowanie tej metody zawdzięczamy Igorowi Panarinowi z KGB. Jej schemat polega na stopniowym wciąganiu społeczeństwa w spiralę kryzysów, od prowokowania lokalnych incydentów po kampanie dezinformacyjne zakrojone na szeroką skalę.
Jak to działa w praktyce?
Wojna psychologiczna nie polega tylko na trollach internetowych. To skoordynowane działania, w których wykorzystywane są legalne i nielegalne metody wpływu – od manipulacji w social mediach, przez publikacje propagandowe, po operacje wywiadowcze. Najczęściej mają one charakter długofalowy i trudny do rozpoznania.
Celem jest nie tylko osłabienie państwa, ale przede wszystkim przejęcie społeczeństwa – jego opinii, emocji i decyzji. W efekcie Rosja liczy na sytuacje, w których Polacy sami realizują jej interesy, nie zdając sobie z tego sprawy.
Jak się bronić przed manipulacją?
Wojsko Polskie apeluje, by każdy obywatel zachował szczególną czujność. Obroną przed psychologiczną wojną są:
-
świadomość i edukacja – umiejętność rozpoznawania fałszywych treści,
-
krytyczne podejście do mediów społecznościowych, podcastów i komentarzy – zwłaszcza tych, które próbują wzbudzić skrajne emocje.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy z nas może stać się celem wojny informacyjnej. Warto pamiętać, że manipulacje w internecie nie zawsze są oczywiste – mogą dotyczyć zarówno polityki, jak i codziennych spraw. Tylko krytyczne myślenie i sprawdzanie źródeł chroni przed wpadnięciem w pułapkę rosyjskiej propagandy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.