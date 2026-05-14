Polacy są zgodni ws. systemu kaucyjnego. Chodzi o szklane butelki
Coraz więcej Polaków korzysta z systemu kaucyjnego, ale rośnie też liczba skarg na jego działanie. Jak informuje portalspożywczy.pl największe kontrowersje budzi brak jednorazowych butelek szklanych i tzw. małpek, które nadal masowo trafiają na chodniki i do parków. Badania pokazują, że większość użytkowników chce rozszerzenia systemu i objęcia nim wszystkich opakowań po napojach.
System kaucyjny do zmiany? Polacy chcą objęcia „małpek” i szklanych butelek
Choć system kaucyjny zdobywa coraz większą popularność, wielu Polaków uważa, że nadal ma poważne luki. Najwięcej kontrowersji budzi brak jednorazowych butelek szklanych, które wciąż masowo zalegają na chodnikach, trawnikach i w parkach. Coraz częściej pojawiają się też głosy, że system powinien objąć tzw. małpki oraz wszystkie opakowania po napojach.
Najnowsze badania pokazują, że Polacy nie chcą likwidacji systemu kaucyjnego. Oczekują jednak jego rozszerzenia i uproszczenia.
Większość Polaków już korzysta z systemu
Z badania przeprowadzonego na próbie 1100 osób wynika, że aż 74 proc. respondentów korzysta już z systemu kaucyjnego.
Kolejne 15 proc. deklaruje, że planuje zacząć oddawać opakowania w najbliższym czasie.
To pokazuje, że system szybko stał się częścią codziennych nawyków wielu Polaków.
Eksperci rynku odpadów zwracają uwagę, że społeczne poparcie dla samej idei pozostaje bardzo wysokie.
Problemy z automatami i odmowami przyjęcia opakowań
Mimo dużego zainteresowania system nie działa jeszcze bez problemów.
Według badania aż 44 proc. użytkowników spotkało się z odmową przyjęcia opakowania.
Najczęstsze przyczyny to:
- brak oznaczenia systemu kaucyjnego,
- brak produktu w bazie automatu,
- awarie urządzeń,
- zbyt mała liczba punktów zwrotu.
W sklepach pojawiają się również problemy organizacyjne związane z magazynowaniem oddanych opakowań.
Pracownicy sklepów przyznają, że obsługa automatów wymaga dodatkowej pracy i częstego serwisowania urządzeń.
Polacy chcą objęcia systemem szklanych butelek
Największa dyskusja dotyczy obecnie jednorazowych butelek szklanych.
Aż 64 proc. badanych uważa, że brak szkła w systemie kaucyjnym przyczynia się do zaśmiecania przestrzeni publicznej.
Respondenci zwracają uwagę przede wszystkim na małe butelki po alkoholu, tzw. małpki.
Według danych Polacy kupują codziennie od 1,3 mln do nawet 3 mln takich opakowań.
W czasie wiosennych roztopów to właśnie szklane butelki były najczęściej wskazywanym odpadem zalegającym na ulicach i trawnikach.
Warszawa i duże miasta widzą problem najmocniej
Najwięcej skarg dotyczących porzuconych butelek pojawia się w dużych miastach, w tym w Warszawie.
Mieszkańcy metropolii znacznie częściej deklarują, że regularnie widują rozbite szkło i opakowania po alkoholu.
Problem szczególnie nasila się w parkach, przy przystankach i na terenach zielonych.
Eksperci wskazują, że objęcie szkła systemem kaucyjnym mogłoby znacząco ograniczyć skalę zaśmiecania.
Eksperci chcą rozszerzenia systemu
Zdaniem organizacji ekologicznych obecny system wymaga dalszego uszczelnienia.
Aż 65 proc. badanych uważa, że wszystkie opakowania po napojach powinny podlegać takim samym zasadom.
Eksperci podkreślają, że bez objęcia szkła system nadal będzie miał poważne luki.
Według analiz w ostatnich latach Polska straciła miliony ton opakowań, które mogły trafić do recyklingu.
Organizacje ekologiczne przekonują, że sprawnie działający system kaucyjny oznacza nie tylko czystsze miasta, ale również realne oszczędności dla gospodarki.
Co to oznacza dla Ciebie? System może się jeszcze zmienić
- Coraz więcej Polaków korzysta z systemu kaucyjnego.
- Największe kontrowersje budzi brak szklanych butelek w systemie.
- Polacy chcą objęcia kaucją wszystkich opakowań po napojach.
- Problemy nadal sprawiają awarie automatów i odmowy przyjęcia opakowań.
- Eksperci przewidują dalsze zmiany i rozszerzenie systemu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.