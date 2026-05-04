Polacy się mylą przy zwrocie butelek. Wszystko przez jeden szczegół
System kaucyjny w Polsce działa już od października 2025 roku, ale w praktyce nie obejmuje wszystkich opakowań. Największe wątpliwości dotyczą szklanych butelek wielokrotnego użytku, które nadal funkcjonują poza ogólnopolskim systemem. Jak informuje portalspozywczy.pl, dla konsumentów oznacza to konieczność orientowania się w dwóch różnych zasadach zwrotu – w zależności od oznaczenia opakowania. To rozwiązanie, choć skuteczne z perspektywy branży, w codziennych zakupach może wprowadzać sporo zamieszania.
Dwa systemy zamiast jednego. Na czym polega różnica?
Nowy system kaucyjny obejmuje wybrane opakowania po napojach:
– plastikowe butelki do 3 litrów
– puszki metalowe do 1 litra
– szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra
W teorii wszystkie te opakowania powinny działać na tych samych zasadach. Kluczowe jest jednak oznaczenie opakowania – tylko produkty z logo kaucji wchodzą do systemu ogólnopolskiego.
W praktyce większość szklanych butelek zwrotnych funkcjonuje poza tym systemem.
Szkło poza systemem. Dlaczego tak się stało?
Branża napojowa nie zdecydowała się na włączenie szklanych butelek do ogólnopolskiego systemu kaucyjnego. Producenci nadal korzystają z własnych, wcześniej działających systemów zwrotu.
Jak tłumaczą przedstawiciele rynku, głównym powodem jest ich wysoka skuteczność. Wskaźniki zbiórki w Polsce sięgają:
– około 95 proc. w branży napojów bezalkoholowych
– nawet 98 proc. w niektórych systemach
Oznacza to, że obecne rozwiązania działają bardzo sprawnie i pozwalają szybko zwracać butelki do ponownego użycia.
Logistyka i koszty decydują
Systemy producenckie opierają się na krótkim łańcuchu dostaw. Butelki wracają bezpośrednio do producenta, co ogranicza koszty i zmniejsza ryzyko uszkodzeń.
Dzięki temu możliwe jest wielokrotne wykorzystanie tych samych opakowań, co zmniejsza zużycie surowców i emisję.
Wprowadzenie ich do systemu ogólnopolskiego oznaczałoby konieczność zmiany całej logistyki, co dla wielu firm nie jest opłacalne.
Sklepy potwierdzają. Szkło działa po staremu
Sieci handlowe wskazują, że sytuacja na rynku jest jednoznaczna. Szklane butelki zwrotne nadal funkcjonują w ramach dotychczasowych zasad.
Oznacza to, że:
– oddaje się je w sklepach, które sprzedają dany produkt
– obowiązują zasady ustalone przez producenta
– nie zawsze potrzebny jest paragon
Niektóre sieci, jak Żabka, przyjmują butelki bez paragonu, jeśli produkt znajduje się w ofercie sklepu.
Warszawa. Największe zamieszanie dla klientów
W dużych miastach, takich jak Warszawa, problem jest szczególnie widoczny. Klienci mają do czynienia z różnymi zasadami zwrotu w zależności od rodzaju opakowania.
W praktyce oznacza to, że:
– butelki plastikowe i puszki można oddać w butelkomatach
– szkło trzeba oddawać ręcznie w sklepie
– zasady zwrotu zależą od producenta
Dla wielu osób jest to nieintuicyjne, co prowadzi do błędów i frustracji przy próbach zwrotu opakowań.
Co dalej z systemem kaucyjnym?
Obecna sytuacja wynika z okresu przejściowego. Pełne wdrożenie jednolitego systemu dla szkła może nastąpić w przyszłości, ale na razie branża nie planuje zmian.
Eksperci wskazują, że konieczna jest lepsza komunikacja zasad dla konsumentów, aby uniknąć nieporozumień.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak oddawać opakowania
– sprawdzaj oznaczenie na opakowaniu przed jego zwrotem
– butelki z logo kaucji oddawaj w butelkomatach lub sklepach
– szkło zwrotne oddawaj w sklepach zgodnie z zasadami producenta
– nie wyrzucaj butelek wielokrotnego użytku do zwykłego kosza
– pytaj w sklepie o zasady zwrotu, jeśli masz wątpliwości
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.