Polacy utknęli w strefie konfliktu. MON ogłasza pełną gotowość
Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrzyła, a skutki eskalacji odczuwają również polscy obywatele. Po atakach wymierzonych w Iran i działaniach odwetowych region pogrążył się w chaosie, a ruch lotniczy nad wieloma państwami został wstrzymany. Część Polaków nie może wrócić do kraju. Władysław Kosiniak Kamysz zapewnia, że służby są przygotowane na każdy scenariusz.
Konflikt wymyka się spod kontroli
Ostatnie wydarzenia doprowadziły do poważnej destabilizacji w regionie Zatoki Perskiej. Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad wybranymi państwami, zmiana tras przelotów oraz masowe odwołania rejsów sprawiły, że tysiące podróżnych zostało uziemionych.
Dotyczy to również Polaków przebywających w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze czy Arabii Saudyjskiej. Część z nich planowała powrót w najbliższych dniach, jednak połączenia zostały zawieszone lub znacząco ograniczone.
Lotniska w regionie działają w trybie kryzysowym, a przewoźnicy informują o dynamicznych zmianach w siatce połączeń. Rejsy do Tel Awiwu obsługiwane przez LOT zostały zawieszone co najmniej do połowy marca.
Niepewność i oczekiwanie na decyzje
Podróżni relacjonują, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Linie lotnicze monitorują zagrożenie, jednak na razie nie ma jednoznacznych prognoz dotyczących pełnego wznowienia ruchu.
Największym problemem jest bezpieczeństwo przelotów nad obszarami objętymi konfliktem. W praktyce oznacza to wydłużone trasy, wyższe koszty i ograniczoną liczbę dostępnych miejsc.
MON w stanie gotowości
W niedzielę głos zabrał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz. Podkreślił, że Wojsko Polskie oraz siły powietrzne pozostają w pełnej gotowości do ewentualnej ewakuacji obywateli.
Jak zaznaczył, Polska ma doświadczenie w przeprowadzaniu operacji ewakuacyjnych i w razie potrzeby jest przygotowana do działania. Resort obrony współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i analizuje możliwe scenariusze.
Priorytetem ma być zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom RP przebywającym w regionie.
MSZ uruchomiło dodatkowe wsparcie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o rejestrację w systemie Odyseusz oraz o śledzenie oficjalnych komunikatów. Uruchomiono dodatkową infolinię konsularną, a telefony dyżurne konsulów działają całodobowo.
Część państw regionu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, zapewnia tymczasowe wsparcie osobom oczekującym na wznowienie lotów.
Co to oznacza dla podróżnych
Polskie władze odradzają wszelkie podróże do regionu objętego napięciem. Osoby, które już tam przebywają, powinny pozostawać w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi i stosować się do zaleceń lokalnych służb.
Na razie nie ma decyzji o uruchomieniu wojskowej ewakuacji, jednak MON deklaruje pełną gotowość operacyjną. Rozwój sytuacji zależy od dalszego przebiegu konfliktu i decyzji dotyczących otwarcia przestrzeni powietrznej.
Najbliższe dni będą kluczowe. Bezpieczeństwo i logistyka pozostają teraz najważniejszym wyzwaniem dla służb państwowych.
