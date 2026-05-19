Polacy uwierzyli, że opłata zniknie. Teraz mogą dostać wezwania i wyższe rachunki

19 maja 2026 15:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu Polaków było przekonanych, że abonament RTV wkrótce przestanie istnieć. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że obowiązkowa opłata zostaje, a od 2027 roku czekają nas kolejne podwyżki. Wzrosną nie tylko miesięczne stawki, ale również kary za brak rejestracji odbiorników.

Dziewczyna odbiera pocztę Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Problem może dotknąć szczególnie osoby, które przestały płacić abonament po wcześniejszych zapowiedziach zmian w systemie finansowania mediów publicznych.

Od 2027 roku wyższe stawki

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła nowe opłaty, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Nowe stawki wyniosą:

* 10,80 zł miesięcznie za radio,
* 34,50 zł miesięcznie za telewizor lub telewizor z radiem.

To kolejna podwyżka związana z coroczną waloryzacją opłat.

Problemy mogą mieć osoby z zaległościami

Największe ryzyko dotyczy osób, które uznały, że abonament RTV zostanie zlikwidowany i przestały regulować należności. Tymczasem przepisy nadal obowiązują, a zaległości są naliczane razem z odsetkami.

Poczta Polska może:

* wysyłać wezwania do zapłaty,
* naliczać dodatkowe koszty,
* kierować sprawy do egzekucji administracyjnej.

Kary mogą mocno zaboleć

Jeszcze wyższe będą sankcje za brak rejestracji odbiorników:

* 1035 zł za telewizor,
* 324 zł za radio.

Dla części rodzin może to oznaczać bardzo poważne obciążenie domowego budżetu.

Nie chodzi tylko o telewizor

Przepisy obejmują również przedsiębiorców oraz osoby posiadające urządzenia umożliwiające odbiór programów radiowych lub telewizyjnych. System nadal działa zarówno wobec gospodarstw domowych, jak i firm.

Część osób nadal może uniknąć opłat

Przepisy przewidują jednak zwolnienia dla wybranych grup. Nie płacą m.in.:

* osoby po 75. roku życia,
* część osób z niepełnosprawnościami,
* niewidomi i niesłyszący,
* wybrane grupy bezrobotnych i kombatantów.

Seniorzy po 60. roku życia mogą skorzystać ze zwolnienia tylko wtedy, gdy ich emerytura nie przekracza określonego limitu. W 2026 roku wynosi on 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Co to oznacza dla Ciebie?

Na ten moment abonament RTV nadal pozostaje obowiązkowy. Warto sprawdzić:

* czy odbiornik został zarejestrowany,
* czy nie ma zaległości,
* oraz czy przysługuje zwolnienie z opłat.

Dla wielu osób najbliższe miesiące mogą oznaczać nie tylko wyższe rachunki, ale także konieczność uregulowania dawnych zaległości.

