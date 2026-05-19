Polacy uwierzyli, że opłata zniknie. Teraz mogą dostać wezwania i wyższe rachunki
Wielu Polaków było przekonanych, że abonament RTV wkrótce przestanie istnieć. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że obowiązkowa opłata zostaje, a od 2027 roku czekają nas kolejne podwyżki. Wzrosną nie tylko miesięczne stawki, ale również kary za brak rejestracji odbiorników.
Problem może dotknąć szczególnie osoby, które przestały płacić abonament po wcześniejszych zapowiedziach zmian w systemie finansowania mediów publicznych.
Od 2027 roku wyższe stawki
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła nowe opłaty, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Nowe stawki wyniosą:
* 10,80 zł miesięcznie za radio,
* 34,50 zł miesięcznie za telewizor lub telewizor z radiem.
To kolejna podwyżka związana z coroczną waloryzacją opłat.
Problemy mogą mieć osoby z zaległościami
Największe ryzyko dotyczy osób, które uznały, że abonament RTV zostanie zlikwidowany i przestały regulować należności. Tymczasem przepisy nadal obowiązują, a zaległości są naliczane razem z odsetkami.
Poczta Polska może:
* wysyłać wezwania do zapłaty,
* naliczać dodatkowe koszty,
* kierować sprawy do egzekucji administracyjnej.
Kary mogą mocno zaboleć
Jeszcze wyższe będą sankcje za brak rejestracji odbiorników:
* 1035 zł za telewizor,
* 324 zł za radio.
Dla części rodzin może to oznaczać bardzo poważne obciążenie domowego budżetu.
Nie chodzi tylko o telewizor
Przepisy obejmują również przedsiębiorców oraz osoby posiadające urządzenia umożliwiające odbiór programów radiowych lub telewizyjnych. System nadal działa zarówno wobec gospodarstw domowych, jak i firm.
Część osób nadal może uniknąć opłat
Przepisy przewidują jednak zwolnienia dla wybranych grup. Nie płacą m.in.:
* osoby po 75. roku życia,
* część osób z niepełnosprawnościami,
* niewidomi i niesłyszący,
* wybrane grupy bezrobotnych i kombatantów.
Seniorzy po 60. roku życia mogą skorzystać ze zwolnienia tylko wtedy, gdy ich emerytura nie przekracza określonego limitu. W 2026 roku wynosi on 4451,78 zł brutto miesięcznie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Na ten moment abonament RTV nadal pozostaje obowiązkowy. Warto sprawdzić:
* czy odbiornik został zarejestrowany,
* czy nie ma zaległości,
* oraz czy przysługuje zwolnienie z opłat.
Dla wielu osób najbliższe miesiące mogą oznaczać nie tylko wyższe rachunki, ale także konieczność uregulowania dawnych zaległości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.