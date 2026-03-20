Polacy uwięzieni w cieśnienie Ormuz. Ministerstwo podaje dane

20 marca 2026 14:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W rejonie cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków transportowych świata, przebywa obecnie kilkudziesięciu polskich marynarzy. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, na statkach operujących w tym obszarze znajduje się co najmniej 24 Polaków zatrudnionych przez krajowych armatorów oraz kilkunastu kolejnych pracujących za pośrednictwem agencji. Choć sytuacja w regionie pozostaje napięta ze względu na trwające działania i zakłócenia w żegludze, resort podkreśla, że dotychczas nie odnotowano sygnałów o zagrożeniu dla bezpieczeństwa załóg. Jednocześnie wydarzenia w cieśninie Ormuz mają coraz większe znaczenie dla globalnej gospodarki i mogą wpływać także na sytuację w Europie.

Informacje o liczbie polskich marynarzy pojawiają się w kontekście rosnących napięć na Bliskim Wschodzie i zakłóceń w żegludze przez cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla światowej gospodarki, szczególnie dla rynku ropy naftowej.

Resort infrastruktury monitoruje sytuację, ale na ten moment nie odnotowano zagrożeń zgłaszanych przez załogi.

Fakty i tło sprawy

Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że:

  • 24 polskich marynarzy pracuje na statkach należących do armatorów zrzeszonych w Związku Armatorów Polskich oraz Polskim Związku Przedsiębiorców Żeglugowych
  • dodatkowo kilkunastu marynarzy znajduje się w tym rejonie dzięki zatrudnieniu przez agencje rekrutacyjne

Łącznie daje to kilkudziesięciu Polaków przebywających na jednostkach operujących w pobliżu cieśniny Ormuz.

Resort zaznacza, że dotychczas nie zgłoszono żadnych incydentów ani problemów związanych z ich bezpieczeństwem.

Sytuacja w cieśninie Ormuz

Cieśnina Ormuz ma kluczowe znaczenie dla globalnego transportu surowców. W normalnych warunkach przepływa przez nią około 20 proc. światowego transportu ropy naftowej.

Obecnie żegluga w tym rejonie jest utrudniona. Iran zakłóca ruch statków, a napięcia militarne wpływają na bezpieczeństwo całego regionu.

Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Zatoce Perskiej może znajdować się kilka tysięcy statków handlowych, które nie mogą swobodnie opuścić regionu.

Możliwe konsekwencje

Zakłócenia w cieśninie Ormuz mają wpływ nie tylko na transport morski, ale również na gospodarkę światową. Ograniczenia w przepływie ropy przekładają się na wzrost cen surowców energetycznych.

Sytuacja ta jest także elementem szerszej gry politycznej. Iran uzależnia odblokowanie żeglugi od spełnienia określonych warunków, w tym zniesienia sankcji.

Co to oznacza dla czytelnika?

Dla mieszkańców Polski sytuacja może mieć pośrednie skutki:

  • możliwy wpływ na ceny paliw i energii
  • ryzyko dalszych napięć na Bliskim Wschodzie
  • niepewność w globalnym handlu i transporcie
  • konieczność monitorowania sytuacji przez polskie instytucje

Na ten moment jednak nie ma sygnałów o zagrożeniu dla polskich marynarzy.

Podsumowanie

Choć sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz pozostaje napięta, Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że polscy marynarze są bezpieczni. Jednocześnie rozwój wydarzeń w regionie może mieć istotne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

