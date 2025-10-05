Polacy w dramatycznej sytuacji. Wszystko znika z kont. Tysiące osób z dnia na dzień tracą dorobek życia
Dane opublikowane przez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) za 2024 rok malują obraz poważnego kryzysu w polskim internecie. Polscy użytkownicy znaleźli się w epicentrum zmasowanego ataku cyberprzestępców, którego skala i tempo rozwoju zaskoczyły nawet specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają, że rosnąca liczba zagrożeń w sieci nie jest już zjawiskiem marginalnym – to problem ogólnospołeczny, wpływający na bezpieczeństwo finansowe milionów obywateli.
Rekordowy wzrost cyberataków
Z raportu wynika, że w 2024 roku CSIRT KNF zidentyfikował i przekazał do CERT Polska aż 51 241 złośliwych domen internetowych. Oznacza to wzrost o niemal 71 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania, jeszcze trzy lata wcześniej takich przypadków było nieco ponad 11 tysięcy. Skala wzrostu świadczy o tym, że cyberprzestępczość w Polsce przybiera charakter epidemii. Co więcej, domeny zgłaszane przez CSIRT KNF stanowiły ponad połowę wszystkich złośliwych stron wykrytych w kraju.
Oszustwa inwestycyjne dominują w sieci
Najczęstszym typem oszustw w 2024 roku były fałszywe oferty inwestycyjne, stanowiące niemal 90 procent wszystkich zgłoszonych domen. Cyberprzestępcy, korzystając z profesjonalnie przygotowanych stron i reklam, obiecywali szybki zysk przy minimalnym ryzyku. Podszywali się pod znane banki, spółki Skarbu Państwa, a nawet celebrytów i polityków, by uwiarygodnić swoje działania. W efekcie tysiące Polaków straciło dorobek życia, a wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że stało się ofiarą manipulacji.
Nowe technologie w służbie oszustów
Raport podkreśla rosnącą rolę sztucznej inteligencji w cyberprzestępczości. Przestępcy coraz częściej wykorzystują AI do generowania realistycznych fałszywych wizerunków znanych osób (deepfake) oraz do pisania przekonujących treści, które łudząco przypominają komunikaty prawdziwych instytucji finansowych. Dzięki temu ich kampanie stają się coraz trudniejsze do wykrycia, a ofiary – bardziej podatne na oszustwa.
Najbardziej zagrożeni – zwykli obywatele
Choć głównym celem przestępców są osoby inwestujące przez internet, skutki ich działalności uderzają szerzej. Polacy tracą oszczędności, a wraz z nimi poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do systemu finansowego. Coraz częściej zdarzają się przypadki, w których ofiary oszustw nie tylko tracą pieniądze, ale też dostęp do swoich kont czy danych osobowych, które następnie wykorzystywane są do kolejnych przestępstw.
Rosnąca liczba ataków ma również skutki społeczne. Zaufanie do instytucji publicznych i banków słabnie, a poczucie zagrożenia wśród użytkowników internetu rośnie. Wielu Polaków zaczyna obawiać się korzystania z usług online, co spowalnia cyfryzację i hamuje rozwój gospodarki elektronicznej. Z drugiej strony, nasilające się oszustwa finansowe prowadzą do rosnącej frustracji i stresu, szczególnie wśród osób starszych, które często są celem ataków.
Nowa era cyberwojny – wyzwanie dla państwa i obywateli
Eksperci alarmują, że Polska wchodzi w nową fazę zagrożeń, w której granica między cyberprzestępczością a cyberwojną zaczyna się zacierać. Cyberataki coraz częściej wykorzystują metody znane z operacji wywiadowczych – są planowane, długofalowe i wymierzone w kluczowe sektory, takie jak bankowość, administracja publiczna i media.
W obliczu tego zagrożenia konieczna jest współpraca państwa, instytucji finansowych i obywateli. Eksperci podkreślają, że edukacja i świadomość użytkowników to pierwsza linia obrony. Obywatele powinni nauczyć się rozpoznawać fałszywe strony, reklamy czy maile oraz weryfikować źródła informacji, zanim zdecydują się na jakiekolwiek działanie w sieci.
Cyberprzyszłość Polski zależy od świadomości
Raport CSIRT KNF jednoznacznie pokazuje: Polska stoi przed jednym z największych wyzwań technologicznych XXI wieku. Cyberbezpieczeństwo przestaje być domeną informatyków – staje się obowiązkiem każdego użytkownika internetu. W świecie, w którym oszust może podszyć się pod bank, rząd czy znanego polityka, czujność i edukacja są jedynym skutecznym zabezpieczeniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.