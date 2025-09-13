Polacy w pułapce! Za to możesz zapłacić fortunę przed własnym domem
W całej Polsce ruszyły masowe kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni. Urzędnicy sprawdzają umowy, rachunki i szczelność zbiorników, a za brak dokumentów czy nielegalny zrzut ścieków grożą kary sięgające nawet 5 tys. zł.
5000 zł grzywny za szambo. Gminy zaczynają masowe kontrole
Od 2025 roku właściciele domów niepodłączonych do kanalizacji muszą szczególnie uważać. Gminy w całej Polsce rozpoczęły masowe kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni. Urzędnicy sprawdzają umowy, rachunki za wywóz nieczystości i szczelność zbiorników. Brak dokumentów albo nielegalne zrzuty mogą skończyć się dotkliwymi karami – nawet do 5 tys. zł.
Obowiązki właścicieli szamb
Każdy właściciel nieruchomości bez kanalizacji musi posiadać szczelny zbiornik lub przydomową oczyszczalnię oraz podpisaną umowę z firmą asenizacyjną. Do tego konieczne jest regularne opróżnianie szamba i przechowywanie faktur potwierdzających wywóz. Ich brak traktowany jest jako naruszenie prawa.
Jak przebiega kontrola?
Podczas wizyty urzędnicy sprawdzają ważność umowy, rachunki, stan techniczny zbiornika i ewentualne nielegalne zrzuty. Kontrola odbywa się minimum raz na dwa lata, ale w przypadku zgłoszeń sąsiadów lub podejrzeń może być częstsza. W prywatnych domach inspektorzy mają prawo działać od 6:00 do 22:00, natomiast w firmach – o każdej porze.
Wysokie kary dla mieszkańców i gmin
Za brak dokumentów grozi mandat od 500 zł do 5000 zł. Taką samą karę można otrzymać za utrudnianie kontroli. Jeśli szambo jest nieszczelne, właściciel musi je wymienić na własny koszt. Kary dotyczą również gmin – za brak kontroli lub sprawozdań mogą one zapłacić od 50 tys. zł do nawet 100 tys. zł.
Dlaczego to takie ważne?
Nieszczelne szamba zagrażają zdrowiu i środowisku. Ścieki mogą przenikać do wód gruntowych, zatruwać studnie i glebę, powodując poważne choroby. Z tego powodu rząd wymaga od samorządów częstych kontroli, a od właścicieli – pełnej dokumentacji i regularnego wywozu.
