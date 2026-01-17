Polacy w pułapce zadłużenia. Komornik zostawi tylko 1300 złotych na przeżycie
Polscy seniorzy zostali podzieleni na lepszy i gorszy sort dłużników. Podczas gdy pracownikom na etacie państwo gwarantuje ochronę pensji na godnym poziomie, emeryci i renciści mogą zostać z kwotą, która ledwo starcza na opłaty i leki. Do Sejmu trafiła desperacka petycja, która punktuje „brak etyki i empatii” w przepisach, ale urzędnicy kręcą nosem na zmiany.
Sytuacja zadłużonych seniorów staje się dramatyczna. Autor petycji, która wpłynęła do Sejmu w ubiegłym roku, wskazuje na rażącą niesprawiedliwość w traktowaniu obywateli. Obecnie kwota wolna od zajęcia komorniczego dla emerytów i rencistów wynosi zaledwie 1327,14 zł. Dla porównania, osoby pracujące, które mają zajęcie komornicze na wynagrodzeniu, mogą liczyć na ochronę aż 3510,92 zł.
Dwie kategorie ludzi. „Tu człowiek i tu ten sam człowiek”
Przepaść w ochronie finansowej wynosi ponad 2000 zł na niekorzyść seniorów. W petycji nr BKSP-155-X-473/25 autor pyta retorycznie o przyczyny takiego postępowania, zarzucając twórcom prawa brak elementarnej empatii. Domaga się zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS tak, aby potrącenia były dokonywane dopiero z kwoty przewyższającej minimalne wynagrodzenie za pracę – tak jak ma to miejsce u pracowników.
Pracownik pod kloszem, emeryt na lodzie
W 2026 roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę, zarabiający najniższą krajową (3605 zł), jest niemal nietykalny dla komornika przy długach niealimentacyjnych. Z jego konta nie zniknie ani złotówka, ponieważ musi on mieć do dyspozycji kwotę równą płacy minimalnej. Dopiero przy zarobkach rzędu 3605,86 zł – 7211,70 zł komornik może zająć nadwyżkę. Tymczasem emeryt w podobnej sytuacji finansowej zostaje z kwotą o połowę niższą.
Eksperci są na „nie”. Ważniejszy interes wierzycieli?
Nadzieje seniorów na szybką poprawę losu mogą okazać się płonne. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu wydało negatywną opinię w sprawie petycji. W uzasadnieniu czytamy, że brak możliwości egzekucji uderzyłby w finanse wierzycieli – a są nimi nie tylko prywatne firmy, ale też samorządy (np. opłaty za mieszkania komunalne) czy Skarb Państwa.
Mimo chłodnego przyjęcia przez ekspertów, komisja sejmowa w dniu 18 grudnia 2025 roku zdecydowała się przekazać dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort ma teraz 30 dni na ustosunkowanie się do problemu.
Co to oznacza dla Ciebie? Pilnuj swoich finansów
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i masz długi, sytuacja jest poważna. Oto co musisz wiedzieć:
- Zagrożenie egzekucją: Jeśli komornik wejdzie na Twoje świadczenie, zostawi Ci tylko ok. 1327 zł miesięcznie. To kwota, za którą w 2026 roku trudno się utrzymać.
- Limity dla pracujących: Jeśli dorabiasz na umowie o pracę i zarabiasz pensję minimalną, ta część Twoich dochodów jest bezpieczna (przy długach innych niż alimenty).
- Decyzja w toku: Losy petycji ważą się w ministerstwie. Obserwuj komunikaty MRPiPS w najbliższych dniach, gdyż termin na odpowiedź mija niebawem.
