Polacy w szoku. Eksperci przewidują nagłe zmiany, które uderzą w miliony
We wrześniu 2025 roku inflacja żywności sięgnęła 4,9 procent, czyli ponad dwa razy więcej niż inflacja ogółem. Oznacza to, że koszyk zakupów przeciętnej rodziny staje się coraz droższym obciążeniem. Najmocniej po kieszeni biją owoce – ich ceny wzrosły aż o 11 procent rok do roku.
Owoce i warzywa coraz droższe
Z danych GUS wynika, że w ciągu roku owoce podrożały o 11,1 procent. Fasolka szparagowa osiągnęła średnią cenę 24,99 zł/kg (wzrost o 25%), a pęczek rzodkiewek kosztuje dziś 2,99 zł, czyli o 20% więcej niż rok temu.
Na sklepowych półkach jabłka Gala kosztują już 3,49–4,49 zł/kg, gruszki Konferencja 4,99–5,99 zł/kg, a winogrona białe aż 9,49 zł/kg. Jeszcze dwa lata temu takie ceny wydawały się nierealne.
Warzywa są nieco stabilniejsze – we wrześniu roczne podwyżki wyniosły 1,5%, choć w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 1,9%. Mimo to marchew, seler i kapusta biją wieloletnie rekordy. Od 2023 roku seler zdrożał już o 40%, a jabłka i kapusta biała o blisko 30%.
Nabiał, mięso i jaja też idą w górę
Produkty mleczne w ostatnich miesiącach także wyraźnie podrożały. Masło jest dziś o 12,6% droższe niż rok temu, a jaja aż o 18,1%. Sery i twarogi kosztują średnio o 4,7% więcej.
Mięso drożeje wolniej, jednak wołowina poszła w górę aż o 16%, a drób o ponad 10%.
Pogoda zniszczyła plony
Eksperci wskazują, że głównym winowajcą drożyzny były w tym roku wiosenne przymrozki i susza. Zbiory owoców spadły aż o 15% rok do roku, szczególnie dotkliwie ucierpiały wiśnie i czereśnie. W przypadku mrożonych owoców ceny w skupach skoczyły nawet o 90% względem zeszłego roku.
Wzrost kosztów produkcji i transportu
Na ceny wpływają także drożejąca energia, transport i rosnące koszty pracy. Inflacja żywności od miesięcy wyprzedza inflację ogólną, co powoduje, że coraz więcej rodzin musi ograniczać zakupy. Zamiast winogron wybierają jabłka, a zamiast wołowiny – tańszy drób.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Dla czteroosobowej rodziny miesięczne wydatki na jedzenie wynoszą dziś przeciętnie 1500–2000 zł – to kilkaset złotych więcej niż rok temu. Najbardziej dotknięte są rodziny z dziećmi oraz emeryci, dla których świeże owoce i warzywa stają się dobrem luksusowym.
Jak oszczędzać na zakupach?
Specjaliści podpowiadają kilka praktycznych rozwiązań:
-
kupuj sezonowo – tańsze produkty to np. marchew, cebula czy arbuzy,
-
śledź promocje – różnice cen sięgają nawet 50%,
-
porównuj sklepy w aplikacjach – ceny tych samych produktów potrafią różnić się o 30%,
-
planuj menu i rób zapasy – unikniesz marnowania i skorzystasz z niższych cen.
Przyszłość rynku
Prognozy wskazują, że inflacja żywności pozostanie wysoka do końca roku, a w 2026 roku ma spaść jedynie do 4,2%. Oznacza to, że przez kolejne miesiące Polacy nadal będą płacić więcej za podstawowe zakupy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.