Polacy w szoku po kontrolach. Specjalne urządzenie zdradza prawdę, kary idą w tysiące
Właściciele domów w całej Polsce muszą przygotować się na nowe, surowe egzekwowanie przepisów dotyczących zagospodarowania wód opadowych. Gminy rozpoczęły intensywne kontrole, a osoby, które łamią prawo, narażają się nie tylko na wysokie grzywny – nawet do 10 tysięcy złotych – ale także na odpowiedzialność karną w postaci ograniczenia wolności.
Jak działają kontrole?
Służby wodociągowe sprawdzają posesje przy użyciu tzw. „zadymiarki kanałowej”. Urządzenie wytwarza nieszkodliwą mgłę, którą wprowadza się do studzienek. Jeśli dym pojawi się w miejscu, gdzie nie powinien – oznacza to, że właściciel nieruchomości ma nielegalne podłączenie deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Takie praktyki są zakazane, bo mogą prowadzić do awarii, cofania się ścieków i zalewania budynków.
Konsekwencje dla właścicieli
Osoby, u których wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymają wezwanie do ich usunięcia. Niezastosowanie się do nakazu grozi dotkliwymi karami finansowymi i formalnymi. Samowolne odprowadzanie deszczówki do sieci sanitarnej to nie tylko ryzyko awarii, ale także ogromne obciążenie dla miejskich systemów kanalizacyjnych.
Co zrobić z deszczówką?
Prawo wymaga, by każdy właściciel posesji zagospodarował wodę opadową w obrębie swojej działki. Możliwości jest kilka:
-
wykorzystanie deszczówki w domu (np. do spłukiwania toalet czy podlewania ogrodu),
-
budowa zbiornika retencyjnego,
-
odprowadzenie jej do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, jeśli jest dostępna.
Niektóre miasta wspierają mieszkańców finansowo – np. dotując zakup zbiorników na wodę opadową. Dzięki temu deszczówka może stać się nie problemem, a dodatkowym źródłem oszczędności.
Prawo wciąż pełne niejasności
Od 2018 roku wody opadowe nie są już traktowane w polskim prawie jako ścieki. To wywołuje spory interpretacyjne – część sądów orzeka inaczej w kwestii opłat czy odpowiedzialności. Mimo tego jedno pozostaje jasne: właściciel domu musi zapewnić, że jego deszczówka nie trafi do kanalizacji sanitarnej i nie spowoduje szkód u sąsiadów.
Kontrole coraz częstsze
Gminy zapowiadają, że działania będą kontynuowane i rozszerzane. Surowe kary mają odstraszać od nielegalnych praktyk, a „zadymiarka” stała się skutecznym narzędziem wykrywania problemu. Dla mieszkańców to sygnał, że czas poważnie podejść do kwestii retencji deszczówki – nie tylko dla uniknięcia mandatu, ale i dla bezpieczeństwa własnego domu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.