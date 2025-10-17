Polacy w USA mają dość roli statystów! „Chcemy realnego wpływu na przyszłość Polski”.

Polonia z Chicago apeluje: chcemy być partnerem, a nie tylko wspomnieniem przeszłości. Polonia w Chicago coraz głośniej domaga się, by jej rola nie ograniczała się jedynie do podtrzymywania tradycji i wspominania historii.

Podczas ostatnich spotkań przedstawiciele społeczności jasno podkreślali, że chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju Polski, mieć realny wpływ na decyzje i być traktowani jako partnerzy w budowaniu przyszłości kraju.

Polonia jako siła, nie symbol

Przez lata diaspora była kojarzona głównie z obchodami narodowych świąt, pielęgnowaniem pamięci o ojczyźnie i działalnością kulturalną. Teraz narracja się zmienia. Polacy w Chicago coraz mocniej akcentują, że ich potencjał wykracza daleko poza uroczystości i gesty symboliczne. Podkreślają swoje możliwości gospodarcze, naukowe i społeczne, które mogą wspierać rozwój Polski na arenie międzynarodowej.

Oddolne inicjatywy i ambicje

W polonijnych środowiskach już dziś działają szkoły, stowarzyszenia i programy młodzieżowe. To inicjatywy budowane oddolnie, z myślą o wzmacnianiu więzi z krajem i tworzeniu trwałych mostów między USA a Polską. Liderzy Polonii wskazują, że to dopiero początek. W planach są projekty inwestycyjne, partnerstwa uniwersyteckie oraz wspólna promocja polskiej kultury i technologii w Stanach Zjednoczonych.

Czego oczekuje Polonia

Aby te inicjatywy miały szansę przynieść realne efekty, potrzebne są konkretne rozwiązania ze strony władz w Polsce. Polonia apeluje o stworzenie mechanizmów, które umożliwią współpracę instytucjonalną. Mowa o programach grantowych, platformach dialogu, a także systemach konsultacji, które pozwolą uwzględniać głos diaspory przy kluczowych decyzjach.

Partnerstwo na nowo

Polonia w Chicago wysyła jasny sygnał: nie chce być jedynie wspomnieniem historii, ale żywą, dynamiczną siłą współtworzącą przyszłość Polski. To wezwanie, które powinno stać się impulsem do nowego spojrzenia na relacje z diasporą. W czasach globalnych wyzwań i rosnącego znaczenia polityki zagranicznej, głos Polonii może okazać się jednym z najważniejszych atutów Polski na świecie.

 

 

 

 

