Policja alarmuje. 19-latka przejęła milion złotych od seniora
Policja w województwie lubelskim zatrzymała młodą kobietę, która odebrała ogromną sumę pieniędzy od starszego mężczyzny. Sprawa pokazuje, jak groźne stają się nowe metody oszustw finansowych.
Co się wydarzyło
Do zdarzenia doszło na terenie Świdnika. 19-letnia obywatelka Ukrainy była zaangażowana w przestępczy proceder polegający na wyłudzaniu pieniędzy od seniora. Kobieta pojawiła się w umówionych miejscach i odebrała od niego łącznie ponad 1 milion złotych.
Pierwsze przekazanie środków wyniosło ponad 300 tysięcy złotych. Kilka dni później senior oddał kolejne 700 tysięcy. Całość była związana z oszustwem „na inwestycję”.
Zatrzymanie na gorącym uczynku
Policjanci zatrzymali 19-latkę w momencie, gdy odbierała pieniądze. Funkcjonariusze zabezpieczyli również przekazaną gotówkę. Akcja była wynikiem działań operacyjnych prowadzonych przez służby.
Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Świdniku.
Konsekwencje prawne
Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za udział w tego typu przestępstwie grozi jej nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
Jak działa oszustwo „na inwestycję”
Przestępcy kontaktują się z ofiarą i przekonują ją do rzekomo pewnej inwestycji. Obiecują szybki i wysoki zysk. Następnie nakłaniają do przekazania pieniędzy, często przez pośredników.
Seniorzy są szczególnie narażeni na tego typu manipulacje.
Jeśli ktoś proponuje Ci „pewną inwestycję” z gwarantowanym zyskiem, zachowaj szczególną ostrożność. Nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom i zawsze weryfikuj źródło informacji.
W przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast skontaktuj się z policją lub bliskimi. Szybka reakcja może uchronić przed utratą oszczędności życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.