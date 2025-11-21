Policja apeluje do milionów Polaków. Trzeci stopień alarmowy na kolei. Sprawdź, czego absolutnie nie wolno teraz robić
Od kilku dni w całej Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE, wprowadzony decyzją premiera po serii incydentów na liniach kolejowych. Policja wydała pilny komunikat i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić na tereny kolejowe ani w ich pobliże bez wyraźnej potrzeby. Sytuacja jest poważna, a służby działają w trybie podwyższonej gotowości.
Funkcjonariusze przypominają, że zakaz dotyczy torów, nasypów, mostów, tuneli, przepustów oraz wszystkich urządzeń sterowania ruchem. Nawet krótki spacer wzdłuż torów może zostać potraktowany jako zagrożenie i skutkować interwencją służb.
Policja podkreśla, że w związku z aktualną sytuacją każda osoba znajdująca się w niedozwolonym miejscu może zostać potraktowana jako potencjalne zagrożenie. Dlatego funkcjonariusze apelują, aby nie działać na własną rękę, nie zbliżać się do kolejowych instalacji i nie próbować samodzielnie sprawdzać, co dzieje się na torach.
Jednocześnie służby zapewniają, że wszystkie sygnały o niepokojących sytuacjach będą sprawdzane natychmiast. Jeśli ktoś zauważy podejrzane osoby, pozostawione pakunki, dziwne zachowanie w pobliżu infrastruktury kolejowej lub jakiekolwiek anomalie, powinien bezzwłocznie zadzwonić na numer 112.
Wprowadzenie stopnia CHARLIE oznacza całodobową gotowość służb, zwiększone patrole, działania kontrterrorystyczne i natychmiastową reakcję na każdy incydent. To nie są rutynowe zalecenia, lecz procedury obowiązujące przy realnym podwyższonym ryzyku.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli mieszkasz w pobliżu torów, regularnie jeździsz pociągami lub przechodzisz przez tereny kolejowe, musisz zachować szczególną ostrożność. Bez względu na to, czy widzisz otwartą bramę, pusty tor czy brak pracowników na miejscu, nie wchodź na teren infrastruktury.
Zgłaszaj wszystko, co wzbudza niepokój. Służby działają w trybie natychmiastowym i każdy sygnał ma znaczenie. Twoja czujność może zapobiec realnemu zagrożeniu.
To ważny moment dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Reaguj odpowiedzialnie, słuchaj komunikatów służb i nie podejmuj działań na własną rękę. Tylko współpraca obywateli i funkcjonariuszy pozwoli zminimalizować ryzyko incydentów w najbliższych tygodniach.
