Policja i eksperci ostrzegają! Metody cyberprzestępców coraz groźniejsze, w chwilę można stracić oszczędności!
Chwila nieuwagi przy wypłacie gotówki może kosztować utratę wszystkich oszczędności. Policja alarmuje: zorganizowane grupy przestępcze stosują coraz doskonalsze techniki modyfikacji bankomatów, które są niemal niemożliwe do wykrycia gołym okiem. Od zaawansowanego skimmingu po tzw. pętlę libańską – oszuści potrafią przejąć dane karty i kod PIN w zaledwie kilka sekund
Statystyki pokazują, że przestępcy najchętniej atakują urządzenia w słabo oświetlonych i rzadziej uczęszczanych miejscach, gdzie mają czas na zamontowanie skomplikowanej aparatury. Eksperci ds. bezpieczeństwa wskazują na trzy najgroźniejsze metody, przed którymi musimy się bronić w marcu 2026 roku.
Trzy zabójcze metody: Skimming, Pętla i Fałszywa pomoc
Dzisiejszy oszust to nie amator, a technik dysponujący precyzyjnym sprzętem. Oto jak działają najpopularniejsze pułapki:
Nowoczesny Skimming: To instalacja nakładek na czytnik kart, które kopiują pasek magnetyczny. O ile dawniej nakładki odstawały od obudowy, o tyle w 2026 roku są one idealnie dopasowane do koloru i faktury bankomatu. Często towarzyszy im miniaturowa kamera ukryta w listwie nad klawiaturą, która rejestruje wpisywany kod PIN.
Pętla libańska: Mechaniczna blokada, która sprawia, że karta fizycznie zacina się w czytniku. Użytkownik myśli, że bankomat uległ awarii, podczas gdy oszust czeka w pobliżu, by wyjąć kartę po odejściu ofiary od urządzenia.
Fałszywa infolinia: Metoda łączona z powyższymi. Przestępcy naklejają na bankomat wlepki z rzekomym numerem do „serwisu technicznego”. Dzwoniąc tam, nie rozmawiamy z bankiem, lecz z oszustem, który pod pretekstem „odblokowania karty” prosi o podanie kodu PIN lub danych dostępowych do aplikacji.
Jak rozpoznać zagrożenie?
Największym wyzwaniem jest fakt, że współczesne nakładki imitują wygląd urządzenia w sposób niemal perfekcyjny. Policja radzi, aby zawsze zwracać uwagę na detale: czy szczelina na kartę nie jest poluzowana, czy klawiatura nie wydaje się nienaturalnie gruba lub „miękka” pod palcami. Jeśli cokolwiek budzi Twój niepokój – zrezygnuj z transakcji.
Jak się przed nim uchronić?
Wybieraj bezpieczne lokalizacje. Staraj się korzystać z bankomatów znajdujących się wewnątrz placówek bankowych lub w dobrze oświetlonych, monitorowanych galeriach handlowych. Unikaj urządzeń „wolnostojących” w ciemnych zaułkach.
Zawsze zasłaniaj klawiaturę. Nawet jeśli nie widzisz kamery, zakryj ręką klawiaturę podczas wpisywania PIN-u. Bez kodu PIN dane z paska magnetycznego są dla oszusta znacznie mniej użyteczne.
Sprawdzaj autentyczność numerów. Nigdy nie dzwoń pod numery naklejone bezpośrednio na obudowę bankomatu. Oficjalny numer do banku znajdziesz w swojej aplikacji mobilnej lub na odwrocie karty (którą warto sfotografować wcześniej).
Korzystaj z wypłat zbliżeniowych (NFC). Jeśli Twój bankomat na to pozwala, nie wkładaj karty do czytnika. Użycie funkcji zbliżeniowej lub kodu BLIK praktycznie eliminuje ryzyko skimmingu paska magnetycznego.
Reaguj natychmiast po „połknięciu” karty. Jeśli karta zostanie w maszynie, nie odchodź od niej. Zadzwoń do banku (korzystając z własnego źródła numeru) i natychmiast zablokuj kartę, będąc wciąż przy urządzeniu.
