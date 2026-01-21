Policja i prokuratura w siedzibie KRS. Trwają czynności procesowe

21 stycznia 2026 13:48 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie prowadzone są czynności procesowe z udziałem policji i prokuratora Prokuratury Krajowej. Działania dotyczą biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a szczegóły sprawy mają zostać przedstawione podczas zapowiedzianego briefingu.

Zobacz również:

Fot. Shutterstock

Czynności procesowe w siedzibie KRS. Policja i prokuratura na miejscu

W środę 21 stycznia 2026 roku policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. Jak potwierdził rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski, na miejscu prowadzone są czynności procesowe przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej.

Działania w biurze rzecznika dyscyplinarnego

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że czynności dotyczą biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, które mieści się w siedzibie KRS. Prokurator PK Anna Adamiak poinformowała o sprawie za pośrednictwem platformy X, zapowiadając jednocześnie briefing prasowy na godzinę 13.45.

Zobacz również:

Na obecnym etapie nie podano szczegółów dotyczących zakresu ani charakteru prowadzonych czynności.

Reakcja Krajowej Rady Sądownictwa

Do obecności policji i prokuratorów w siedzibie KRS odniosła się sama Rada w mediach społecznościowych. W opublikowanym wpisie zasugerowano, że działania mogą dotyczyć akt dyscyplinarnych sędziów. W komunikacie zwrócono również uwagę na kontekst polityczny, wskazując na zbieżność czasową z prezentacją w Sejmie projektu tzw. ustawy praworządnościowej przez ministra sprawiedliwości.

Na ten moment brak jest oficjalnego stanowiska Prokuratury Krajowej dotyczącego powodów i podstaw prawnych prowadzonych czynności.

Oczekiwanie na dalsze informacje

Zapowiedziany briefing prokuratury ma przynieść więcej informacji na temat działań prowadzonych w siedzibie KRS. Do czasu jego zakończenia zarówno policja, jak i prokuratura nie ujawniają dodatkowych szczegółów.

Sprawa pozostaje rozwojowa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl