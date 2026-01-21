Policja i prokuratura w siedzibie KRS. Trwają czynności procesowe
W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie prowadzone są czynności procesowe z udziałem policji i prokuratora Prokuratury Krajowej. Działania dotyczą biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a szczegóły sprawy mają zostać przedstawione podczas zapowiedzianego briefingu.
Czynności procesowe w siedzibie KRS. Policja i prokuratura na miejscu
W środę 21 stycznia 2026 roku policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. Jak potwierdził rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski, na miejscu prowadzone są czynności procesowe przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej.
Działania w biurze rzecznika dyscyplinarnego
Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że czynności dotyczą biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, które mieści się w siedzibie KRS. Prokurator PK Anna Adamiak poinformowała o sprawie za pośrednictwem platformy X, zapowiadając jednocześnie briefing prasowy na godzinę 13.45.
Na obecnym etapie nie podano szczegółów dotyczących zakresu ani charakteru prowadzonych czynności.
Reakcja Krajowej Rady Sądownictwa
Do obecności policji i prokuratorów w siedzibie KRS odniosła się sama Rada w mediach społecznościowych. W opublikowanym wpisie zasugerowano, że działania mogą dotyczyć akt dyscyplinarnych sędziów. W komunikacie zwrócono również uwagę na kontekst polityczny, wskazując na zbieżność czasową z prezentacją w Sejmie projektu tzw. ustawy praworządnościowej przez ministra sprawiedliwości.
Na ten moment brak jest oficjalnego stanowiska Prokuratury Krajowej dotyczącego powodów i podstaw prawnych prowadzonych czynności.
Oczekiwanie na dalsze informacje
Zapowiedziany briefing prokuratury ma przynieść więcej informacji na temat działań prowadzonych w siedzibie KRS. Do czasu jego zakończenia zarówno policja, jak i prokuratura nie ujawniają dodatkowych szczegółów.
Sprawa pozostaje rozwojowa.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.