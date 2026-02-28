Policja ogłosiła alarm w Warszawie. Brutalne pobicie i okrzyki po arabsku

28 lutego 2026 18:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia doszło w nocy na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli. 36-letni obywatel Tadżykistanu został dotkliwie pobity. Z urazem głowy trafił do szpitala i znajduje się pod opieką lekarzy. W sieci krąży nagranie z całego zajścia, jednak ze względu na charakter nie publikujemy go.

Fot. Policja

Alarm dla policji i szybka obława

Po zgłoszeniu incydentu Komendant Rejonowy Policji na Woli ogłosił alarm dla podległych funkcjonariuszy. Do działań włączyli się policjanci pionu kryminalnego, wspierani przez inne wydziały Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy z oddziału prewencji.

Intensywne działania operacyjne przyniosły szybki efekt. Mundurowi zatrzymali trzech mężczyzn mogących mieć związek z pobiciem.

Fot. X.com

Zatrzymani i zabezpieczone dowody

Zatrzymani to obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Policja zabezpieczyła pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy, a także narzędzie, którym – według ustaleń – dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała.

Śledczy nie ujawniają na tym etapie szczegółów dotyczących motywu ataku ani dokładnego przebiegu zdarzenia. Czynności procesowe są w toku.

Sprawa rozwojowa

Policja prowadzi dalsze działania wyjaśniające. Zatrzymanym mogą zostać przedstawione zarzuty związane z ciężkim uszkodzeniem ciała.

Stan poszkodowanego 36-latka nie został szczegółowo opisany, jednak wiadomo, że doznał poważnych obrażeń głowy wymagających hospitalizacji.

