Policja ogłosiła alarm w Warszawie. Brutalne pobicie i okrzyki po arabsku
Do groźnego zdarzenia doszło w nocy na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli. 36-letni obywatel Tadżykistanu został dotkliwie pobity. Z urazem głowy trafił do szpitala i znajduje się pod opieką lekarzy. W sieci krąży nagranie z całego zajścia, jednak ze względu na charakter nie publikujemy go.
Alarm dla policji i szybka obława
Po zgłoszeniu incydentu Komendant Rejonowy Policji na Woli ogłosił alarm dla podległych funkcjonariuszy. Do działań włączyli się policjanci pionu kryminalnego, wspierani przez inne wydziały Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy z oddziału prewencji.
Intensywne działania operacyjne przyniosły szybki efekt. Mundurowi zatrzymali trzech mężczyzn mogących mieć związek z pobiciem.
Zatrzymani i zabezpieczone dowody
Zatrzymani to obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Policja zabezpieczyła pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy, a także narzędzie, którym – według ustaleń – dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała.
Śledczy nie ujawniają na tym etapie szczegółów dotyczących motywu ataku ani dokładnego przebiegu zdarzenia. Czynności procesowe są w toku.
Sprawa rozwojowa
Policja prowadzi dalsze działania wyjaśniające. Zatrzymanym mogą zostać przedstawione zarzuty związane z ciężkim uszkodzeniem ciała.
Stan poszkodowanego 36-latka nie został szczegółowo opisany, jednak wiadomo, że doznał poważnych obrażeń głowy wymagających hospitalizacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.