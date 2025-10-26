Policja ostrzega: coraz więcej zgłoszeń dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont. Sprawdź swoje konto!

26 października 2025

Policja Województwa Łódzkiego wydała pilny komunikat. Funkcjonariusze otrzymują coraz więcej zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach z kont indywidualnych klientów jednego z banków. Jak informują służby, podobne przypadki odnotowano już w różnych częściach kraju. Trwa analiza wszystkich zgłoszeń.

Co zrobić, jeśli zauważysz brak pieniędzy na koncie

Policja apeluje do osób, które mogły zostać pokrzywdzone, by jak najszybciej zgłosiły się na najbliższy komisariat i złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Warto zabrać ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego oraz – jeśli to możliwe – wydrukowaną historię konta z zaznaczonymi podejrzanymi transakcjami.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może pomóc w szybkim ustaleniu sprawców i zapobiec kolejnym atakom.

Policja apeluje o czujność

Mundurowi przypominają, by zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Nie należy klikać w linki wysyłane w wiadomościach SMS czy e-mailach, ani udostępniać danych logowania osobom trzecim.

Policja zaznacza, że fałszywe komunikaty i strony banków są coraz trudniejsze do odróżnienia od oryginałów, dlatego kluczowa jest ostrożność przy każdej operacji finansowej w Internecie.

Co to oznacza dla czytelnika

Coraz częstsze przypadki nieuprawnionych wypłat pokazują, że cyberprzestępczość w Polsce rośnie. Ataki mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy doświadczenia w korzystaniu z bankowości online. Warto regularnie monitorować stan konta, ustawić powiadomienia o transakcjach i reagować natychmiast na każdą podejrzaną operację.

