Policja ostrzega Polaków. Boże Narodzenie to żniwa dla włamywaczy
Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań i wyjazdów, ale dla włamywaczy oznacza okres największej aktywności. Policja ostrzega, że opuszczone mieszkania i domy stają się w święta łatwym celem, dlatego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina zasady, które mogą uchronić przed kradzieżą.
Złodzieje czyhają na domy Polaków w Boże Narodzenie. Policja ostrzega przed świąteczną beztroską
Boże Narodzenie to czas, który kojarzy się z bezpieczeństwem, bliskością i spokojem. Paradoksalnie właśnie wtedy ryzyko włamania wyraźnie rośnie. Policja co roku notuje wzrost kradzieży w okresie świąteczno-noworocznym i apeluje do Polaków o szczególną ostrożność. Opuszczone mieszkania, wygaszone światła i aktywność w mediach społecznościowych tworzą dla złodziei idealne warunki do działania.
Co się zmieniło w sposobie świętowania
Jeszcze kilkanaście lat temu Boże Narodzenie było czasem spędzanym niemal wyłącznie w domu. Dziś coraz więcej Polaków wyjeżdża – do rodziny, w góry, a nawet za granicę. Statystyki biur podróży i natężenie ruchu na drogach pokazują, że druga połowa grudnia to jeden z najbardziej mobilnych okresów w roku.
Z punktu widzenia przestępców to czytelny sygnał. Puste mieszkania, domy pozostawione bez nadzoru przez kilka dni i osiedla, na których gaśnie większość świateł, stają się łatwym celem. Policja podkreśla, że włamywacze nie działają przypadkowo – obserwują, analizują i wybierają moment, w którym ryzyko przyłapania jest najmniejsze.
Dlaczego święta sprzyjają włamaniom
Grudzień to miesiąc długich nocy i krótkich dni. Wczesny zmrok ułatwia złodziejom działanie, a świąteczny rozluźniony tryb życia sprawia, że wiele osób traci czujność. Przepełnione skrzynki pocztowe, nieodśnieżony podjazd czy brak ruchu wokół posesji to dla przestępcy jasny sygnał, że domownicy wyjechali.
Policja zwraca uwagę, że coraz częściej włamania są poprzedzone rozpoznaniem w internecie. Publikowanie zdjęć z podróży w czasie rzeczywistym, relacje z lotniska czy oznaczanie lokalizacji w mediach społecznościowych to dla złodzieja gotowa informacja o naszej nieobecności. To, co dla znajomych jest niewinną relacją ze świąt, dla przestępcy bywa zaproszeniem.
Skutki włamania to nie tylko straty materialne
Utrata gotówki, biżuterii czy sprzętu elektronicznego to tylko część problemu. Ofiary włamań często podkreślają, że najtrudniejsze jest poczucie naruszenia prywatności. Przetrząśnięte szafki, zniszczone pamiątki rodzinne i świadomość, że ktoś obcy był w domu, pozostawiają długotrwały ślad psychiczny.
Dlatego policja podkreśla, że profilaktyka jest kluczowa. Nawet proste działania mogą znacząco zmniejszyć ryzyko.
Jak zabezpieczyć dom przed świątecznym wyjazdem
Funkcjonariusze co roku przypominają o kilku podstawowych zasadach. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem wciąż pozostaje czujny sąsiad. Warto poprosić kogoś zaufanego, by zwracał uwagę na otoczenie, wybierał pocztę ze skrzynki, zapalał światło lub odśnieżył wejście. Stworzenie pozorów obecności domowników często skutecznie odstrasza włamywaczy.
Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić wszystkie zamknięcia – nie tylko drzwi wejściowe, ale też okna balkonowe, piwniczne i dachowe. Uchylone okno to dla doświadczonego złodzieja zaproszenie. Policja przestrzega także przed zostawianiem kluczy w „oczywistych” kryjówkach, takich jak doniczki czy wycieraczki.
Warto zadbać o solidne zamki, rolety antywłamaniowe i systemy alarmowe, a cenne przedmioty przechowywać w sejfie lub w kilku różnych miejscach. Przed wyjazdem dobrze jest również zakręcić wodę i gaz, by uniknąć dodatkowych strat.
Czego policja radzi unikać
Funkcjonariusze apelują, by nie informować publicznie o wyjeździe i nie publikować relacji z podróży w czasie rzeczywistym. Zdjęcia z wakacji najlepiej dodać dopiero po powrocie. W zatłoczonych miejscach, takich jak dworce czy centra handlowe, warto zwracać uwagę na otoczenie i nie demonstrować zawartości portfela.
Święta nie muszą oznaczać zwiększonego ryzyka, jeśli zachowamy rozsądek. Policja podkreśla, że większości włamań można uniknąć dzięki prostym środkom ostrożności. Chwila uwagi przed wyjazdem może uchronić przed powrotem do pustego i splądrowanego domu – i pozwolić zachować świąteczny spokój także po zakończeniu Bożego Narodzenia.
