Policja pilnie szuka świadków tragedii na S7. Nowe szczegóły wypadku w Łomiankach
Po dramatycznym wypadku na trasie S7 w Łomiankach policja wystosowała pilny apel do świadków. Funkcjonariusze liczą na pomoc kierowców i osób, które mogły widzieć zdarzenie lub posiadają nagrania z kamer samochodowych. Każda informacja może okazać się kluczowa.
Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17:40 na wiadukcie nad ulicą Brukową. W wypadku uczestniczyło aż sześć pojazdów. Według wstępnych ustaleń zderzenie rozpoczęło się od kolizji dwóch samochodów jadących w kierunku Warszawy.
W wyniku uderzenia jeden z pojazdów dachował i znalazł się na przeciwległym pasie ruchu. To doprowadziło do kolejnych zderzeń z innymi autami. W efekcie uszkodzonych zostało kilka samochodów różnych marek.
Najtragiczniejszy bilans dotyczy jednego z pojazdów, w którym zginęły dwie osoby. Kierowca tego auta został w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednej osobie udzielono pomocy medycznej na miejscu.
Sprawą zajmuje się prokuratura, która prowadzi śledztwo mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Policjanci analizują wszystkie okoliczności i zbierają materiał dowodowy.
Funkcjonariusze szczególnie proszą o kontakt osoby, które były świadkami wypadku lub posiadają nagrania z wideorejestratorów. Ważne mogą być także informacje od kierowców poruszających się w tym czasie w pobliżu miejsca zdarzenia, zwłaszcza pojazdem koloru czerwonego, który mógł znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie wypadku.
Jeśli przejeżdżałeś w tym czasie trasą S7 w rejonie Łomianek lub masz nagranie z tego odcinka, możesz pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Nawet pozornie niewielki szczegół może mieć znaczenie dla śledczych.
