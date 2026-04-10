Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Zamknięta brama i spór o nowych sędziów
Niecodzienne sceny rozegrały się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Kordon policji, zamknięta brama i oczekujący przed wjazdem bus z sędziami – tak wyglądał początek kolejnej próby objęcia obowiązków przez nowo zaprzysiężonych członków TK. Sześciu sędziów, którzy dzień wcześniej złożyli ślubowanie w Sejmie, ponownie pojawiło się pod siedzibą instytucji, by rozpocząć pracę. Ich przyjazd nie przebiegł jednak bez problemów. Pojazd z sędziami przez dłuższą chwilę stał przed zamkniętą bramą, a sytuację zabezpieczała policja.
Na miejscu obecni byli również dziennikarze oraz obserwatorzy. Cała sytuacja trwała kilkanaście minut i budziła wyraźne napięcie. Ostatecznie, po rozmowach kierowcy ze strażą Trybunału, brama została otwarta, a sędziowie mogli wjechać na teren instytucji i wejść do budynku.
To już druga próba rozpoczęcia pracy przez tę grupę. Dzień wcześniej również pojawili się pod siedzibą TK, jednak ich status i możliwość wykonywania obowiązków wzbudzają kontrowersje. Spór dotyczy przede wszystkim sposobu złożenia ślubowania, które odbyło się bez udziału prezydenta, a w obecności notariusza.
Dodatkowo pojawiają się rozbieżności co do możliwości przydzielenia im spraw i zapewnienia zaplecza do pracy. Władze Trybunału wskazują, że sytuacja prawna nie jest jednoznaczna, co przekłada się na organizację funkcjonowania instytucji.
Co to oznacza dla Ciebie? Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego to nie tylko kwestia polityczna, ale także prawna. Od jego rozstrzygnięć zależą kluczowe decyzje dotyczące przepisów obowiązujących w Polsce. Dlatego rozwój tej sytuacji może mieć realny wpływ na codzienne życie obywateli.
