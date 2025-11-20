Policja pojechała na miejsce sabotażu, a tam… niespodzianka

20 listopada 2025 12:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na torach w okolicach stacji Mika ponownie interweniowała policja. Służby zostały wezwane po zgłoszeniu od Służby Ochrony Kolei o „podejrzanej grupie osób” kręcącej się w pobliżu linii kolejowej. Jak się okazało, za całym zamieszaniem nie stali żadni sabotażyści, lecz politycy. W sprawie głos zabrała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, ujawniając nieznane dotąd szczegóły.

Fot. Warszawa w Pigułce

Policja ruszyła na miejsce natychmiast

Według Gałeckiej, SOK przekazała informację o osobach poruszających się w strefie torów, co w obecnych realiach jest traktowane priorytetowo. Policjanci natychmiast udali się w teren, by sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej.

Po dojeździe na miejsce patrol natrafił jednak nie na grupę dywersantów, lecz – jak podaje rzeczniczka – kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości w towarzystwie ekipy włoskiej telewizji, która nagrywała materiał realizowany we współpracy z TVP.

„To polityczny teatr, nie sabotaż”

Karolina Gałecka nie kryje zaskoczenia charakterem całego zdarzenia. W swoim wpisie podkreśla, że stacja Mika była w ostatnich tygodniach miejscem licznych zgłoszeń, a służby działały tam w trybie podwyższonej czujności. Tym razem jednak – jak oceniła – chodziło nie o realne zagrożenie, lecz o akcję medialno-polityczną.

„Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr. Zamiast wzmacniać bezpieczeństwo, PiS kręci show przy torach” – napisała rzeczniczka MSWiA.

Kontekst ma znaczenie

Ostatnie tygodnie przyniosły wzmożoną aktywność policji i SOK w rejonach infrastruktury kolejowej w związku z licznymi zgłoszeniami o podejrzanych osobach. Służby reagują na każde takie zawiadomienie, szczególnie po zgłoszeniach dotyczących stacji Mika.

Właśnie dlatego pojawienie się patroli w tym miejscu nie jest niczym nadzwyczajnym – ale okazało się, że tym razem powodem zamieszania była nagrywana przez polityków relacja.

Co to oznacza dla pasażerów i mieszkańców

Służby zapewniają, że bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej nie jest zagrożone, a każde zgłoszenie – niezależnie od jego charakteru – jest traktowane poważnie.

