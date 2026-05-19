Policja przed domem Kaczyńskiego. Minister rządu zabrał głos
Interwencja policji przed domem Jarosława Kaczyńskiego wywołała polityczne emocje. Funkcjonariusze pojawili się po zgłoszeniu dotyczącym możliwego podłożenia materiałów wybuchowych, a do sprawy odniósł się już minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który skrytykował reakcję polityków PiS i zaapelował o „więcej spokoju”.
Policja pojawiła się po zgłoszeniu o bombie
W niedzielę wieczorem przed domem Jarosława Kaczyńskiego pojawił się patrol policji.
Jak informował rzecznik PiS Rafał Bochenek, funkcjonariusze mieli interweniować po elektronicznym zgłoszeniu dotyczącym rzekomego podłożenia ładunków wybuchowych na posesji prezesa partii.
Według relacji polityków PiS policjanci chcieli sprawdzić teren wokół domu.
Dariusz Klimczak: takie sytuacje zdarzają się regularnie
Do sprawy odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak w programie „Graffiti”.
Polityk PSL podkreślił, że podobne zgłoszenia pojawiają się regularnie również w innych instytucjach publicznych.
– W moim resorcie raz na jakiś czas także pojawia się informacja o podłożeniu bomby i każda taka sprawa jest sprawdzana – powiedział minister.
Klimczak ocenił, że interwencja policji nie powinna być przedstawiana jako wydarzenie polityczne.
„Ogródek Kaczyńskiego nie jest poza jurysdykcją”
Minister w ostrych słowach skomentował reakcję polityków PiS.
– Co, ogródek pana Kaczyńskiego jest eksterytorialny? Pojawienie się policji to jakiś zamach stanu? – pytał Dariusz Klimczak.
Według polityka PSL rzecznik PiS „niepotrzebnie się egzaltuje” i nadaje całej sprawie polityczny charakter.
PiS mówi o prowokacjach wobec opozycji
Rafał Bochenek wcześniej sugerował, że interwencja wpisuje się w serię prowokacji wobec opozycji.
Politycy PiS zwracają uwagę, że w ostatnich dniach dochodziło także do innych podobnych zgłoszeń dotyczących środowisk prawicowych.
W mediach szeroko komentowano m.in. interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza oraz fałszywe alarmy bombowe dotyczące Telewizji Republika.
Fałszywe alarmy coraz częstsze
Eksperci przypominają, że służby mają obowiązek reagować na każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia.
Nawet jeśli alarm okazuje się fałszywy, policja musi przeprowadzić odpowiednie czynności sprawdzające.
W ostatnich miesiącach liczba podobnych zgłoszeń w Polsce wyraźnie wzrosła.
Warszawa pod szczególnym nadzorem służb
Warszawa pozostaje jednym z miast, w których służby najczęściej otrzymują zgłoszenia dotyczące podejrzeń podłożenia materiałów wybuchowych.
Dotyczy to zarówno instytucji publicznych, jak i prywatnych posesji osób publicznych.
Każda taka sytuacja wymaga uruchomienia procedur bezpieczeństwa i sprawdzenia miejsca przez funkcjonariuszy.
Co to oznacza dla opinii publicznej?
Najważniejsze informacje:
– policja interweniowała przed domem Jarosława Kaczyńskiego,
– powodem było zgłoszenie o możliwym ładunku wybuchowym,
– minister Dariusz Klimczak skrytykował reakcję polityków PiS,
– służby mają obowiązek reagować na każde podobne zgłoszenie,
– sprawa wywołała polityczne emocje i kolejną falę komentarzy.
