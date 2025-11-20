Policja wydała komunikat. Ludzie kręcą się w pobliżu torów w miejscowości Mika
Po zdarzeniu na stacji Mika w powiecie garwolińskim policja opublikowała oficjalny komunikat dotyczący działań podejmowanych w ostatnich dniach na terenie torowiska. Funkcjonariusze dementują plotki i wyjaśniają, że teren jest obecnie ogólnodostępny, a służby reagują na każde zgłoszenie o podejrzanych osobach w pobliżu linii kolejowej.
Interwencje po sygnałach o osobach chodzących po torach
Jak przekazuje Policja Mazowiecka, działania funkcjonariuszy związane ze zdarzeniem na stacji Mika zakończyły się już 17 listopada w godzinach popołudniowych. Od tego momentu miejsce nie jest objęte blokadą i może się na nim znajdować każdy.
Mimo to policjanci z Garwolina natychmiast reagują na wszystkie zgłoszenia o osobach przebywających w rejonie torowiska.
19 listopada o godzinie 15.41 dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał zgłoszenie z dyżurnego SOK. W meldunku informowano o kilku osobach chodzących wzdłuż torów na stacji Mika. Patrol policji był na miejscu po około czterech minutach.
Po sprawdzeniu terenu funkcjonariusze ujawnili pięć osób. Ich tożsamość została potwierdzona i nie stwierdzono podstaw do interwencji.
Policja apeluje o ostrożność i rozwagę
Służby przypominają, że teren torowiska jest obszarem szczególnego ryzyka i zachowanie na nim wymaga wyjątkowej ostrożności. Każde wejście na tory niesie zagrożenie dla życia, nawet jeśli miejsce nie jest formalnie zamknięte.
Policja jednocześnie podkreśla, że będzie reagowała na wszystkie zgłoszenia dotyczące osób znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu pieszych.
Co to oznacza dla mieszkańców
Jeżeli zauważysz osoby spacerujące po torach lub zachowujące się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego, zgłoś to niezwłocznie służbom. Funkcjonariusze zapewniają, że patrole są kierowane na miejsce natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.
To szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, gdy szybciej zapada zmrok, a widoczność na torach jest ograniczona.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.