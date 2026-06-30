Policjanci poszukują zaginionej 16-latki. Wyszła z domu pod Warszawą i od tej pory jej nie widziano
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku prowadzą poszukiwania za małoletnią Katarzyną. 16-latka w dniu 24 czerwca br. wyszła z domu w Dziechcińcu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby, które mają wiedzę na temat miejsca pobytu małoletniej proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 12 13, 47 724 19 00.
Policjanci poszukują zaginionej 16-latki
Rysopis zaginionej: wzrost 180 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie, ciemny blond;
Ubiór: koszulka koloru ciemnego na ramiączka, beżowe spodnie, buty koloru białego marki NIKE
Znaki szczególne: blizny na lewym nadgarstku.
Ostatni raz była widziana na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w rejonie stacji BP przy ul. Grochowskiej, stacji Orlen ul. Niesielska 1 ul. Dobra. Przebywała w towarzystwie dwóch n/n młodych mężczyzn.
Wszystkie osoby mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 12 13, 47 724 19 00 lub najbliższą jednostką policji 997.
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