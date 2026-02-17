Policyjna akcja w Warszawie. Groził kobiecie i zabarykadował się w mieszkaniu
W jednym z mieszkań na warszawskiej Woli doszło do groźnego incydentu. Mężczyzna zabarykadował się w lokalu i groził przebywającej tam kobiecie. Po nieudanych negocjacjach policja weszła do mieszkania siłowo i zatrzymała 34-latka.
W jednym z mieszkań przy ul. Kasprzaka na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 34-letni mężczyzna zabarykadował się w lokalu, w którym przebywała również kobieta. Według policji groził jej. Po nieudanych negocjacjach do akcji wkroczyli kontrterroryści.
Interwencja rozpoczęła się rano
Zgłoszenie wpłynęło do policji we wtorek około godz. 10. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce zastali mężczyznę, który zamknął się w mieszkaniu i odmawiał współpracy.
Jak poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, w lokalu miała znajdować się kobieta, wobec której 34-latek kierował groźby.
Negocjacje nie przyniosły efektu
Na miejsce skierowano policyjnych negocjatorów. Ich zadaniem było doprowadzenie do bezpiecznego zakończenia sytuacji bez użycia siły. Mężczyzna nie reagował jednak na próby rozmowy i nie chciał opuścić mieszkania.
W związku z tym podjęto decyzję o zaangażowaniu funkcjonariuszy oddziału kontrterrorystycznego. Policjanci weszli do mieszkania siłowo. Kobieta została uwolniona z balkonu i objęta opieką.
34-latek zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany. Podczas całej akcji nikt nie odniósł obrażeń. Policja ustala obecnie dokładne okoliczności zdarzenia.
Jak przekazano, 34-latek nie był mężem ani partnerem przetrzymywanej kobiety. Śledczy będą wyjaśniać, co doprowadziło do tej sytuacji oraz jakie zarzuty mogą zostać mu postawione.
Sprawa jest w toku.
