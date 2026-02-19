Policzą ile osób mieszka w mieszkaniu. Za kłamstwo gigantyczna kara pieniężna
W 2026 roku samorządy w całej Polsce zaostrzają walkę z osobami zaniżającymi liczbę mieszkańców w tzw. deklaracjach śmieciowych. Drastyczne podwyżki stawek za wywóz odpadów – sięgające w niektórych gminach nawet 53 zł od osoby – sprawiły, że wielu mieszkańców zaczęło „ukrywać” lokatorów, by obniżyć miesięczne opłaty. Urzędnicy nie zamierzają jednak patrzeć na to bezczynnie i dysponują nowymi narzędziami, które pozwalają im na wykrycie kłamstwa bez konieczności pukania do każdych drzwi.
Zamiast rutynowych wizyt, gminy coraz częściej stosują zaawansowaną analitykę danych, krzyżując informacje z różnych rejestrów państwowych. Jeśli okaże się, że liczba osób na papierze nie zgadza się ze stanem faktycznym, właściciel nieruchomości musi liczyć się z koniecznością uregulowania zaległości wraz z odsetkami nawet za 5 lat wstecz. Dodatkowo, za podanie nieprawdy w oficjalnym dokumencie grożą surowe mandaty skarbowe, które w 2026 roku stały się wyjątkowo dotkliwe.
Jak urzędnicy wykrywają „ukrytych” lokatorów?
Czasy, w których jedynym źródłem wiedzy gminy był meldunek, dawno odeszły do przeszłości. Obecnie ewidencja ludności to tylko jeden z wielu punktów odniesienia dla kontrolerów.
Analiza zużycia wody: To jedna z najskuteczniejszych metod. Nagłe skoki zużycia lub wartości znacznie odbiegające od średniej dla zadeklarowanej liczby osób są dla urzędników jasnym sygnałem do kontroli.Wgląd w bazy ZUS i Urzędów Skarbowych: Gminy mogą sprawdzać, pod jakim adresem dany mieszkaniec rozlicza podatki lub pobiera świadczenia socjalne.Wykazy ze szkół i przedszkoli: Porównywanie liczby dzieci zgłoszonych do placówek oświatowych z deklaracjami śmieciowymi pozwala łatwo wyłapać niezgłoszonych młodszych domowników.Sąsiedzka „uważność”: Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe coraz częściej apelują do lokatorów o zgłaszanie nieprawidłowości, argumentując, że za niezgłoszone osoby w ostatecznym rozliczeniu płacą wszyscy uczciwi sąsiedzi.
Rekordowe stawki w 2026 roku. Ile kosztuje wywóz odpadów?
Podwyżki opłat w 2026 roku są podyktowane m.in. rosnącymi kosztami energii, transportu oraz zmianami w systemie kaucyjnym, który pozbawił firmy wywozowe zysków ze sprzedaży plastiku.
Miasto / GminaStawka za osobę (segregowane)Koszt dla rodziny 2+2 (rocznie)Jelenia Góra53 zł2544 złJaworzno51 zł2448 złWarszawa (bloki)85 zł (ryczałt)1020 zł (stała)Rydułtowy44 zł2112 złŚrednia krajowaok. 39–45 złok. 1872–2160 zł
W przypadku braku segregacji, stawki te mogą zostać podniesione nawet trzykrotnie.
Kara za kłamstwo w deklaracji. Nawet 24 000 zł grzywny
Niezłożenie deklaracji w terminie lub podanie w niej nieprawdy nie jest traktowane jako drobne niedopatrzenie, lecz jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.
- Mandat na miejscu: Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości 500 zł za brak aktualnej deklaracji.
- Grzywna administracyjna: Za uporczywe uchylanie się od obowiązku lub rażące błędy grozi kara do 5000 zł.
- Sankcje skarbowe: Jeśli sprawa trafi do organów skarbowych, maksymalny mandat za uszczuplenie należności publicznoprawnych w 2026 roku może wynieść nawet 24 030 zł.
- Wsteczne naliczenia: Oprócz kary, gmina wyda decyzję o konieczności dopłaty różnicy w stawkach za cały okres nieprawidłowości (do 5 lat wstecz) wraz z odsetkami karnymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.