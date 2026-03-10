Polityczna burza wokół prezydenta. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego
Wokół prezydenta Karola Nawrockiego narasta poważne napięcie. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku planuje przesłuchać głowę państwa w charakterze świadka w głośnej sprawie dotyczącej korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Śledczy zwrócili się już do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wskazanie możliwego terminu takiego przesłuchania.
Sprawa może mieć duże znaczenie polityczne.
Śledztwo trwa od miesięcy
Postępowanie prowadzone przez prokuraturę dotyczy okresu, gdy Karol Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według ustaleń mediów w latach 2018–2021 miał korzystać z 116-metrowego apartamentu Deluxe znajdującego się w kompleksie hotelowym muzeum.
Z informacji, które pojawiły się wcześniej w przestrzeni publicznej, wynika, że pobyty mogły obejmować około 200 dni łącznie. Jednocześnie prywatny dom Nawrockiego znajduje się w odległości około 5 kilometrów od muzeum.
Wątpliwości dotyczą między innymi rozliczenia kosztów noclegów, które według wyliczeń mogły wynosić ponad 25 tysięcy złotych.
Prokuratura analizuje dokumenty i zeznania
Śledztwo zostało wszczęte po przeprowadzeniu czynności sprawdzających. Dotyczy ono możliwego przekroczenia uprawnień przez dyrektorów muzeum oraz ewentualnego udostępniania apartamentów w sposób niezgodny z obowiązującymi regulaminami.
Prokuratorzy zabezpieczyli już dużą ilość dokumentacji. Wśród analizowanych materiałów znajdują się m.in.:
-
kalendarze rezerwacji pokoi i apartamentów
-
korespondencja mailowa
-
dokumenty finansowe dotyczące płatności
Przesłuchano także wielu świadków.
Według prokuratury do akt trafiła również analiza kryminalna, która zestawia zeznania świadków z dokumentami dotyczącymi rezerwacji i blokad pokoi.
To właśnie jej wnioski doprowadziły do konieczności uzupełniających przesłuchań kilkunastu osób oraz pozyskania dodatkowych materiałów, w tym dokumentów z Najwyższej Izby Kontroli.
Prokuratura chce przesłuchać prezydenta
Po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów prokuratura zdecydowała, że w sprawie powinien zostać przesłuchany także prezydent Karol Nawrocki.
W związku z tym skierowano oficjalny wniosek do Kancelarii Prezydenta o wskazanie terminu przesłuchania.
Śledczy podkreślają, że chodzi o status świadka, a nie podejrzanego.
Prezydent wcześniej odpierał zarzuty
Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że nie widzi w sprawie żadnych nieprawidłowości. W trakcie kampanii prezydenckiej tłumaczył, że z apartamentu korzystał głównie podczas kwarantanny w czasie pandemii.
Jak mówił, dzięki temu mógł na miejscu podpisywać dokumenty przekazywane przez pracowników muzeum.
Podkreślał także, że w apartamencie czasami nocowali zagraniczni naukowcy i goście muzeum, choć rezerwacja formalnie była przypisana do jego nazwiska.
Konstytucja ogranicza działania prokuratury
Eksperci przypominają, że polskie prawo dopuszcza przesłuchanie urzędującego prezydenta w charakterze świadka. Podobne sytuacje zdarzały się w przeszłości.
Jednocześnie konstytucja jasno wskazuje, że prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie przed Trybunałem Stanu.
Oznacza to, że nawet jeśli w toku śledztwa pojawiłyby się poważniejsze wątpliwości, dalsze kroki wymagałyby decyzji parlamentu.
