Polityczna burza wokół prezydenta. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego

10 marca 2026 18:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wokół prezydenta Karola Nawrockiego narasta poważne napięcie. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku planuje przesłuchać głowę państwa w charakterze świadka w głośnej sprawie dotyczącej korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Śledczy zwrócili się już do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wskazanie możliwego terminu takiego przesłuchania.

Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa może mieć duże znaczenie polityczne.

Śledztwo trwa od miesięcy

Postępowanie prowadzone przez prokuraturę dotyczy okresu, gdy Karol Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według ustaleń mediów w latach 2018–2021 miał korzystać z 116-metrowego apartamentu Deluxe znajdującego się w kompleksie hotelowym muzeum.

Z informacji, które pojawiły się wcześniej w przestrzeni publicznej, wynika, że pobyty mogły obejmować około 200 dni łącznie. Jednocześnie prywatny dom Nawrockiego znajduje się w odległości około 5 kilometrów od muzeum.

Wątpliwości dotyczą między innymi rozliczenia kosztów noclegów, które według wyliczeń mogły wynosić ponad 25 tysięcy złotych.

Prokuratura analizuje dokumenty i zeznania

Śledztwo zostało wszczęte po przeprowadzeniu czynności sprawdzających. Dotyczy ono możliwego przekroczenia uprawnień przez dyrektorów muzeum oraz ewentualnego udostępniania apartamentów w sposób niezgodny z obowiązującymi regulaminami.

Prokuratorzy zabezpieczyli już dużą ilość dokumentacji. Wśród analizowanych materiałów znajdują się m.in.:

  • kalendarze rezerwacji pokoi i apartamentów

  • korespondencja mailowa

  • dokumenty finansowe dotyczące płatności

Przesłuchano także wielu świadków.

Według prokuratury do akt trafiła również analiza kryminalna, która zestawia zeznania świadków z dokumentami dotyczącymi rezerwacji i blokad pokoi.

To właśnie jej wnioski doprowadziły do konieczności uzupełniających przesłuchań kilkunastu osób oraz pozyskania dodatkowych materiałów, w tym dokumentów z Najwyższej Izby Kontroli.

Prokuratura chce przesłuchać prezydenta

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów prokuratura zdecydowała, że w sprawie powinien zostać przesłuchany także prezydent Karol Nawrocki.

W związku z tym skierowano oficjalny wniosek do Kancelarii Prezydenta o wskazanie terminu przesłuchania.

Śledczy podkreślają, że chodzi o status świadka, a nie podejrzanego.

Prezydent wcześniej odpierał zarzuty

Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że nie widzi w sprawie żadnych nieprawidłowości. W trakcie kampanii prezydenckiej tłumaczył, że z apartamentu korzystał głównie podczas kwarantanny w czasie pandemii.

Jak mówił, dzięki temu mógł na miejscu podpisywać dokumenty przekazywane przez pracowników muzeum.

Podkreślał także, że w apartamencie czasami nocowali zagraniczni naukowcy i goście muzeum, choć rezerwacja formalnie była przypisana do jego nazwiska.

Konstytucja ogranicza działania prokuratury

Eksperci przypominają, że polskie prawo dopuszcza przesłuchanie urzędującego prezydenta w charakterze świadka. Podobne sytuacje zdarzały się w przeszłości.

Jednocześnie konstytucja jasno wskazuje, że prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie przed Trybunałem Stanu.

Oznacza to, że nawet jeśli w toku śledztwa pojawiłyby się poważniejsze wątpliwości, dalsze kroki wymagałyby decyzji parlamentu.

