Polityczny alarm w Polsce. Tusk ujawnia plany Karola Nawrockiego?
W polskiej polityce pojawiło się nowe napięcie. Premier Donald Tusk przekazał pilną informację dotyczącą decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Według szefa rządu głowa państwa ma rozważać zawetowanie ustawy wdrażającej unijny program SAFE.
Tusk nie ukrywa, że taka decyzja byłaby poważnym problemem dla państwa.
Rząd mówi o możliwym wecie
Premier poinformował, że do rządu dotarły sygnały wskazujące na to, że prezydent podjął już decyzję o zawetowaniu ustawy. Dokument dotyczy wdrożenia europejskiego programu SAFE, który ma wspierać wspólne działania obronne państw Unii.
Donald Tusk podkreślił, że jeśli informacje się potwierdzą, będzie to bardzo niepokojąca sytuacja.
Szef rządu zapowiedział, że zamierza bezpośrednio zapytać prezydenta, czy rzeczywiście podjął taką decyzję.
Stawką są ogromne pieniądze
Premier zwrócił uwagę, że Polska aktywnie zabiegała o stworzenie programu SAFE w Europie. Dzięki temu mechanizmowi nasz kraj mógłby otrzymać nawet około 200 miliardów złotych na rozwój bezpieczeństwa i obronności.
Zdaniem Tuska zablokowanie ustawy oznaczałoby poważne konsekwencje dla tych planów.
Plan awaryjny rządu
Szef rządu zapowiedział, że rząd przygotowuje się na różne scenariusze. Jeszcze tego samego dnia po posiedzeniu Rady Ministrów ma spotkać się z przedstawicielami wojska.
Celem rozmów jest opracowanie alternatywnego rozwiązania, które pozwoli zabezpieczyć interesy państwa w przypadku weta prezydenta.
Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia decyzji głowy państwa. Jednak sama informacja o możliwym wecie wywołała już polityczne napięcie i może doprowadzić do poważnego sporu na najwyższych szczeblach władzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.