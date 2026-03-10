Polityczny wstrząs w sprawie miliardów na armię. Tusk alarmuje: może być drożej i trudniej dla Polski
Na najwyższych szczeblach władzy pojawiło się poważne napięcie. Premier Donald Tusk poinformował, że według docierających do rządu informacji prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą program SAFE, który miał zapewnić Polsce ogromne środki na rozwój obronności.
Szef rządu nie ukrywał emocji i nazwał taką decyzję „bardzo złą wiadomością” dla kraju.
Miliardy na obronność mogą przepaść
Program SAFE to europejski mechanizm finansowania inwestycji w bezpieczeństwo. Polska była wskazywana jako największy beneficjent tego programu.
Według rządowych wyliczeń kraj mógłby pozyskać nawet 43,7 miliarda euro, czyli niemal 200 miliardów złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone przede wszystkim na rozwój polskiej armii, wzmocnienie Straży Granicznej oraz poprawę bezpieczeństwa cyfrowego.
Znaczna część środków miała trafić także do krajowego przemysłu zbrojeniowego.
Plan B będzie trudniejszy
Donald Tusk zapowiedział, że jeśli weto prezydenta zostanie potwierdzone, rząd będzie musiał przygotować alternatywny plan działania.
Premier ostrzegł jednak, że w takiej sytuacji zdobycie pieniędzy na modernizację armii może być znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne.
Może to oznaczać dodatkowe negocjacje międzynarodowe, opóźnienia w inwestycjach oraz większe koszty.
Możliwe skutki dla państwa i obywateli
Eksperci zwracają uwagę, że opóźnienie finansowania programu obronnego może mieć szersze konsekwencje.
Wśród potencjalnych skutków wymienia się między innymi:
-
wolniejszą modernizację wojska
-
większe wydatki z budżetu państwa
-
presję na finanse publiczne
-
konieczność szukania alternatywnych źródeł finansowania
To z kolei może pośrednio wpływać na gospodarkę i poziom wydatków publicznych.
Premier chce wyjaśnień
Donald Tusk zapowiedział, że zamierza spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby uzyskać potwierdzenie i wyjaśnienia dotyczące tej decyzji.
Ustawa dotycząca programu SAFE trafiła do podpisu głowy państwa i zgodnie z procedurą prezydent ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca.
Na razie nie ma oficjalnego komunikatu z Pałacu Prezydenckiego, jednak słowa premiera wywołały duże poruszenie wśród polityków i obserwatorów życia publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.