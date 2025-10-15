Polityka migracyjna pod ostrzałem! Minister mówi, że prawo migracyjne wymaga zmiany.

Brytyjska minister ostro o migracji. „Straciliśmy kontrolę nad granicami”. Szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood wywołała polityczną burzę, otwarcie krytykując dotychczasową politykę migracyjną swojego kraju.

W oświadczeniu wydanym po spotkaniu w Londynie z ministrami z Polski, Albanii, Bułgarii, Niemiec, Kosowa i Serbii stwierdziła, że Wielka Brytania „straciła kontrolę nad swoimi granicami”, a brak skutecznych działań podważa zaufanie obywateli do rządu i samego państwa.

Granice bez kontroli

Według Mahmood problemem nie jest wyłącznie nielegalna migracja, ale także utrata przejrzystości i sprawczości w procesie decydowania, kto może wjechać do kraju, a kto musi go opuścić. Jak podkreśliła, poczucie chaosu w polityce migracyjnej zagraża stabilności politycznej i społecznej.

Współpraca międzynarodowa konieczna

Minister wskazała, że tylko szeroka współpraca międzynarodowa daje szansę na skuteczne uszczelnienie granic. Szczególnie zwróciła uwagę na Bałkany Zachodnie, które stały się jednym z głównych szlaków przemytu ludzi do Europy. W ubiegłym roku tą trasą przewieziono ponad 22 tysiące osób, a w 2025 r. liczba nielegalnych przepraw przez Kanał La Manche wzrosła już o 30 procent.

Co to oznacza dla Wielkiej Brytanii

Słowa Mahmood to sygnał, że Londyn szykuje twardszy kurs wobec nielegalnej migracji. Dla rządu to próba odzyskania kontroli i wiarygodności po serii kryzysów, które obnażyły słabość obecnego systemu. W praktyce oznacza to prawdopodobne zaostrzenie procedur i nowe inicjatywy w porozumieniu z innymi państwami europejskimi.

Szerszy kontekst

Wielka Brytania od miesięcy zmaga się z rosnącą liczbą migrantów przeprawiających się małymi łodziami przez Kanał La Manche. Od początku roku było to już ponad 35 tysięcy osób. W debacie publicznej temat migracji urósł do rangi kluczowego problemu politycznego, a oświadczenie minister spraw wewnętrznych stawia presję na premiera i cały gabinet.

 

 

