Polowa kraju w alertach. Burze i silne opady deszczu w 11 województwach
To nie będzie spokojna sobota pod względem pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które przejdą nad przeważającą częścią kraju. Synoptycy prognozują gwałtowne ulewy, grad oraz porywisty wiatr
Weekendowe plany na świeżym powietrzu mogą pokrzyżować załamania pogody. IMGW uruchomił żółte alerty (1. stopień w trzystopniowej skali) dla aż 11 województw. Dynamiczna sytuacja baryczna sprawi, że w pasie od zachodu, przez centrum, aż po północny wschód Polski rozwiną się komórki burzowe.
Ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godzinie 12:00 i będą obowiązywać do godziny 23:00 tego samego dnia.
Gdzie zagrzmi? Lista zagrożonych regionów
Front burzowy obejmie znaczną część mapy Polski. Zmiany pogody powinni spodziewać się mieszkańcy województw:
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zachodniopomorskiego,
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pomorskiego,
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kujawsko-pomorskiego,
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warmińsko-mazurskiego,
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podlaskiego,
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mazowieckiego,
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łódzkiego,
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wielkopolskiego,
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lubuskiego,
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dolnośląskiego,
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opolskiego (z wyłączeniem powiatów wysuniętych na południowy wschód).
Ulewny deszcz i drobny grad
Przebieg zjawisk miejscami może być gwałtowny. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu – synoptycy szacują, że lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, co przy zablokowanych odpływach grozi zalaniami niżej położonych terenów.
Burzom towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h, zdolny łamać gałęzie drzew. Lokalnie niewykluczone są również opady drobnego gradu.
Służby apelują o zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem. W czasie wyładowań najlepiej unikać przebywania na otwartej przestrzeni oraz pod drzewami.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.