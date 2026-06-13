Polowa kraju w alertach. Burze i silne opady deszczu w 11 województwach

13 czerwca 2026 11:26 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

To nie będzie spokojna sobota pod względem pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które przejdą nad przeważającą częścią kraju. Synoptycy prognozują gwałtowne ulewy, grad oraz porywisty wiatr

Piorun na burzowym niebie. Fot. Pixabay
Piorun na burzowym niebie. Fot. Pixabay

Weekendowe plany na świeżym powietrzu mogą pokrzyżować załamania pogody. IMGW uruchomił żółte alerty (1. stopień w trzystopniowej skali) dla aż 11 województw. Dynamiczna sytuacja baryczna sprawi, że w pasie od zachodu, przez centrum, aż po północny wschód Polski rozwiną się komórki burzowe.

Ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godzinie 12:00 i będą obowiązywać do godziny 23:00 tego samego dnia.

Gdzie zagrzmi? Lista zagrożonych regionów

Front burzowy obejmie znaczną część mapy Polski. Zmiany pogody powinni spodziewać się mieszkańcy województw:

  • zachodniopomorskiego,

  • pomorskiego,

  • kujawsko-pomorskiego,

  • warmińsko-mazurskiego,

  • podlaskiego,

  • mazowieckiego,

  • łódzkiego,

  • wielkopolskiego,

  • lubuskiego,

  • dolnośląskiego,

  • opolskiego (z wyłączeniem powiatów wysuniętych na południowy wschód).

Ulewny deszcz i drobny grad

Przebieg zjawisk miejscami może być gwałtowny. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu – synoptycy szacują, że lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, co przy zablokowanych odpływach grozi zalaniami niżej położonych terenów.

Burzom towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h, zdolny łamać gałęzie drzew. Lokalnie niewykluczone są również opady drobnego gradu.

Służby apelują o zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem. W czasie wyładowań najlepiej unikać przebywania na otwartej przestrzeni oraz pod drzewami.

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