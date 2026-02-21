Polska: 21 miejscowości odciętych od wody, Sanepid ostrzega przed myciem
Mieszkańcy 21 miejscowości w gminie Raszków (powiat ostrowski) przeżywają prawdziwy dramat. W sobotę, 21 lutego 2026 roku, Sanepid podtrzymał rygorystyczny zakaz używania wody z sieci wodociągowej, która została skażona niebezpiecznym koktajlem bakterii. Sytuacja jest na tyle poważna, że woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu, a służby medyczne apelują, by kategorycznie unikać w niej także kąpieli. Lokalne studnie zostały odłączone od systemu, a w regionie trwa wielka akcja dostarczania wody pitnej w baniakach.
Skażenie wykryte w piątek postawiło na nogi wszystkie służby w powiecie ostrowskim. Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Tadeusz Andrzej Biliński, poinformował, że woda zawiera szereg różnych bakterii, które mogą wywołać dotkliwe zatrucia pokarmowe oraz bolesne schorzenia skórne. Choć wykluczono obecność najbardziej groźnej bakterii E.coli, stan wody wciąż uniemożliwia jej bezpieczne wykorzystanie do celów innych niż sanitarne, czyli np. spłukiwania toalet.
Bakterie w sieci: Co wiemy o skażeniu w Raszkowie?
Sytuacja epidemiologiczna jest pod stałą kontrolą, jednak przyczyna zanieczyszczenia studni wciąż pozostaje zagadką.
Szereg zanieczyszczeń: Badania laboratoryjne wykazały obecność wielu rodzajów bakterii, które dyskwalifikują wodę z użytku domowego.
Brak E.coli: Najgorszy scenariusz został wykluczony – w próbkach nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii kałowych.
Zagrożenie dla zdrowia: Kontakt ze skażoną wodą jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością.
Ryzyko chorób: Nawet krótkie mycie rąk czy twarzy w zanieczyszczonej wodzie grozi wystąpieniem infekcji i stanów zapalnych skóry.
Gmina w trybie awaryjnym: 51 tysięcy baniaków w drodze
Władze gminy Raszków oraz sąsiednie samorządy zjednoczyły siły, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody zdatnej do picia.
- Wielka logistyka: Do tej pory do 21 miejscowości dostarczono ponad 51 tysięcy 5-litrowych baniaków z wodą.
- Wsparcie straży pożarnej: W dystrybucję zapasów bezpośrednio do domów zaangażowane są jednostki OSP oraz wolontariusze.
- Blokada źródła:** Skażona studnia została całkowicie odcięta od systemu, aby zanieczyszczenie nie rozprzestrzeniało się dalej.
- Chlorowanie sieci:** Cały system wodociągowy przechodzi obecnie intensywną procedurę dezynfekcji i płukania chlorem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.