Polska ambasada wydaje ostrzeżenie dla Polaków. Pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa

23 lutego 2026 18:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja bezpieczeństwa w części Meksyku uległa pogorszeniu. Ambasada RP w Meksyku wydała pilny komunikat skierowany do obywateli Polski przebywających w wybranych stanach. Jeżeli planujesz podróż lub już tam jesteś, ten komunikat może mieć bezpośredni wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:


Co się zmienia

Ambasada RP w Meksyku poinformowała o pogorszeniu sytuacji bezpieczeństwa w niektórych regionach kraju. Ostrzeżenie dotyczy osób przebywających w stanie Jalisco oraz w ościennych stanach:

Michoacán
Guanajuato
Colima
Aguascalientes
Zacatecas
Nayarit

Polska placówka dyplomatyczna zaleca śledzenie komunikatów lokalnych władz oraz bezwzględne dostosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Fakty, które warto znać

Zobacz również:

Komunikat został opublikowany w mediach społecznościowych Ambasady RP w Meksyku. Wynika z niego jednoznacznie, że sytuacja w wymienionych stanach jest dynamiczna i może wymagać szczególnej ostrożności.

Nie ogłoszono ewakuacji ani całkowitego zakazu podróży, jednak zalecane jest:

• bieżące monitorowanie informacji lokalnych służb
• unikanie miejsc zgromadzeń
• zachowanie szczególnej ostrożności w przestrzeni publicznej
• stosowanie się do poleceń władz stanowych

To standardowa procedura w sytuacjach podwyższonego ryzyka, mająca na celu minimalizację zagrożeń dla obywateli przebywających za granicą.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeżeli przebywasz w Meksyku w jednym z wymienionych stanów:

• sprawdzaj regularnie komunikaty Ambasady RP
• śledź lokalne media i ostrzeżenia władz
• unikaj podróży w rejony objęte napiętą sytuacją
• poinformuj bliskich w Polsce o swoim miejscu pobytu

Jeżeli dopiero planujesz wyjazd:

• sprawdź aktualne ostrzeżenia MSZ przed wylotem
• rozważ zmianę planów podróży w przypadku wizyty w wskazanych regionach
• zarejestruj swój wyjazd w systemie Odyseusz

Bezpieczeństwo powinno być priorytetem, zwłaszcza w sytuacji, gdy komunikaty dyplomatyczne wskazują na pogorszenie warunków w danym regionie. Nie ignoruj ostrzeżenia

Komunikat Ambasady RP w Meksyku nie jest rutynową informacją turystyczną. To sygnał, że sytuacja w części kraju wymaga zwiększonej czujności. Jeżeli jesteś na miejscu lub masz tam bliskich, reaguj odpowiedzialnie i monitoruj rozwój wydarzeń.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl