Polska ambasada wydaje pilne ostrzeżenie. Ten kraj pogrąża się w zamieszkach

Po śmierci lidera jednego z najgroźniejszych karteli w Meksyku w kraju wybuchły zamieszki. Podpalano samochody i atakowano budynki publiczne, a część linii lotniczych odwołała loty. Polska ambasada apeluje do obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów służb.
Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho. Polska ambasada wydała ostrzeżenie
Polska ambasada w Meksyku ostrzegła obywateli RP przed pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w części kraju. Do zamieszek doszło po śmierci Nemesio Oseguiery Cervantesa, znanego jako El Mencho – przywódcy kartelu Jalisco Nueva Generación (CJNG). Operację przeprowadziły meksykańskie siły bezpieczeństwa przy wsparciu wywiadowczym Stanów Zjednoczonych.
Operacja w Jalisco i reakcja kartelu
El Mencho zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w stanie Jalisco. Był uznawany za jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Meksyku i kluczową postać w międzynarodowym handlu nielegalnymi substancjami, w tym przemycie do USA.
Po jego śmierci w kilku regionach kraju wybuchły zamieszki. Odnotowano podpalenia pojazdów, ataki na obiekty handlowe i blokady dróg. Do aktów przemocy doszło m.in. w aglomeracji Guadalajary oraz w nadmorskim kurorcie Puerto Vallarta.
Ostrzeżenie dla Polaków przebywających w Meksyku
Ambasada RP w Meksyku zaleciła Polakom przebywającym w stanach Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie komunikatów lokalnych władz.
Podobne ostrzeżenia wydały placówki dyplomatyczne USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji. Część linii lotniczych – m.in. United, Southwest, Alaska Airlines oraz Air Canada – odwołała loty do wybranych miast w zachodnim Meksyku.
Ataki na banki i podpalenia pojazdów
Meksykańskie media informują o atakach na 51 placówek państwowego banku Banco del Bienestar. W niektórych stanach banki tymczasowo zamknęły oddziały.
W stanie Quintana Roo – popularnym wśród turystów – podpalono co najmniej 11 samochodów. Uzbrojone grupy miały zmuszać kierowców do opuszczania pojazdów przed ich podpaleniem. Incydenty odnotowano m.in. w pobliżu Cancun, Playa del Carmen, Tulum oraz na wyspie Cozumel.
Lokalne władze podkreślają jednak, że w kurortach turystycznych infrastruktura hotelowa i restauracyjna funkcjonuje normalnie.
Stanowisko USA i znaczenie operacji
Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone udzieliły Meksykowi wsparcia wywiadowczego w operacji wymierzonej w lidera CJNG. Rzeczniczka administracji USA podkreśliła, że kartel był wcześniej uznany za organizację ekstremistyczną, a El Mencho był jednym z głównych celów działań antynarkotykowych.
Według informacji przekazanych przez amerykańskich urzędników operację przeprowadziły siły meksykańskie. Oprócz lidera kartelu zginęło trzech jego współpracowników, trzech zostało rannych, a dwóch zatrzymano.
Co to oznacza dla podróżnych?
Choć większość zamieszek koncentruje się w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, sytuacja pozostaje dynamiczna. Władze Meksyku monitorują rozwój wydarzeń, a służby bezpieczeństwa zwiększyły obecność w newralgicznych punktach.
Polskim obywatelom przebywającym w Meksyku zaleca się:
- unikanie zgromadzeń i miejsc protestów,
- śledzenie komunikatów ambasady RP,
- stosowanie się do zaleceń lokalnych władz,
- zachowanie ostrożności podczas podróży między stanami.
Na razie brak oficjalnych informacji o ofiarach wśród turystów, jednak sytuacja bezpieczeństwa w części regionów pozostaje napięta.
