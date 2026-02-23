Polska ambasada wydaje pilne ostrzeżenie. Ten kraj pogrąża się w zamieszkach

23 lutego 2026 09:01

Po śmierci lidera jednego z najgroźniejszych karteli w Meksyku w kraju wybuchły zamieszki. Podpalano samochody i atakowano budynki publiczne, a część linii lotniczych odwołała loty. Polska ambasada apeluje do obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów służb.

Fot. Zdjęcie poglądowe (grafika generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho. Polska ambasada wydała ostrzeżenie

Polska ambasada w Meksyku ostrzegła obywateli RP przed pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w części kraju. Do zamieszek doszło po śmierci Nemesio Oseguiery Cervantesa, znanego jako El Mencho – przywódcy kartelu Jalisco Nueva Generación (CJNG). Operację przeprowadziły meksykańskie siły bezpieczeństwa przy wsparciu wywiadowczym Stanów Zjednoczonych.

Operacja w Jalisco i reakcja kartelu

El Mencho zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w stanie Jalisco. Był uznawany za jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Meksyku i kluczową postać w międzynarodowym handlu nielegalnymi substancjami, w tym przemycie do USA.

Po jego śmierci w kilku regionach kraju wybuchły zamieszki. Odnotowano podpalenia pojazdów, ataki na obiekty handlowe i blokady dróg. Do aktów przemocy doszło m.in. w aglomeracji Guadalajary oraz w nadmorskim kurorcie Puerto Vallarta.

Ostrzeżenie dla Polaków przebywających w Meksyku

Ambasada RP w Meksyku zaleciła Polakom przebywającym w stanach Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie komunikatów lokalnych władz.

Podobne ostrzeżenia wydały placówki dyplomatyczne USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji. Część linii lotniczych – m.in. United, Southwest, Alaska Airlines oraz Air Canada – odwołała loty do wybranych miast w zachodnim Meksyku.

Ataki na banki i podpalenia pojazdów

Meksykańskie media informują o atakach na 51 placówek państwowego banku Banco del Bienestar. W niektórych stanach banki tymczasowo zamknęły oddziały.

W stanie Quintana Roo – popularnym wśród turystów – podpalono co najmniej 11 samochodów. Uzbrojone grupy miały zmuszać kierowców do opuszczania pojazdów przed ich podpaleniem. Incydenty odnotowano m.in. w pobliżu Cancun, Playa del Carmen, Tulum oraz na wyspie Cozumel.

Lokalne władze podkreślają jednak, że w kurortach turystycznych infrastruktura hotelowa i restauracyjna funkcjonuje normalnie.

Stanowisko USA i znaczenie operacji

Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone udzieliły Meksykowi wsparcia wywiadowczego w operacji wymierzonej w lidera CJNG. Rzeczniczka administracji USA podkreśliła, że kartel był wcześniej uznany za organizację ekstremistyczną, a El Mencho był jednym z głównych celów działań antynarkotykowych.

Według informacji przekazanych przez amerykańskich urzędników operację przeprowadziły siły meksykańskie. Oprócz lidera kartelu zginęło trzech jego współpracowników, trzech zostało rannych, a dwóch zatrzymano.

Co to oznacza dla podróżnych?

Choć większość zamieszek koncentruje się w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, sytuacja pozostaje dynamiczna. Władze Meksyku monitorują rozwój wydarzeń, a służby bezpieczeństwa zwiększyły obecność w newralgicznych punktach.

Polskim obywatelom przebywającym w Meksyku zaleca się:

  • unikanie zgromadzeń i miejsc protestów,
  • śledzenie komunikatów ambasady RP,
  • stosowanie się do zaleceń lokalnych władz,
  • zachowanie ostrożności podczas podróży między stanami.

Na razie brak oficjalnych informacji o ofiarach wśród turystów, jednak sytuacja bezpieczeństwa w części regionów pozostaje napięta.

