Polska dostanie gigantyczne środki na drony, a rząd szykuje zakup nowych okrętów podwodnych
Polska polityka bezpieczeństwa wchodzi w zupełnie nowy etap. Premier Donald Tusk ogłosił podczas środowej konferencji, że nasz kraj stanie się największym beneficjentem europejskiego programu SAFE – inicjatywy, która ma wzmocnić potencjał obronny państw Unii. Do Polski popłynie aż 44 miliardy euro, a środki zostaną skierowane przede wszystkim na zakup dronów i budowę tzw. Tarczy Wschód. Równolegle rząd potwierdził finalizację planu zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych, na które Marynarka Wojenna czeka od lat.
„To było długie starcie dyplomatyczne. Wygraliśmy je”
Premier podkreślił, że pozyskanie środków wymagało wielotygodniowych negocjacji prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Europejskich i polską dyplomację. Przełom miał nastąpić w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE, gdy państwa członkowskie zgodziły się, że bezpieczeństwo wschodniej granicy jest „wspólnym obowiązkiem całej Europy”.
Według Tuska SAFE to „wielki projekt bardzo tanich, niemal darmowych kredytów”, a warunki ich udzielania są najkorzystniejsze w historii unijnego finansowania obronności.
44 miliardy euro na drony i Tarczę Wschód
Ogromna pula środków ma zostać przeznaczona na modernizację polskiej armii, ze szczególnym naciskiem na technologie dronowe.
Premier wyjaśnił, że zakup tysięcy bezzałogowców ma być nie tylko wzmocnieniem potencjału militarnego, ale również impulsem rozwojowym dla krajowej gospodarki:
-
„Polski przemysł obronny rośnie w tempie, jakiego nie widzieliśmy od lat. SAFE pozwoli nam wejść na kolejny poziom innowacyjności.”
Produkcja i serwisowanie sprzętu mają odbywać się w dużej mierze w kraju, co wzmocni prywatne i państwowe zakłady zbrojeniowe.
Okręty podwodne – przełom po latach oczekiwań
Donald Tusk odniósł się również do zapowiedzi ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczących wyboru dostawcy nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej. Oferty złożyło sześć państw: Szwecja, Francja, Włochy, Niemcy, Korea Południowa oraz Hiszpania.
Premier potwierdził, że rząd jest już na finiszu negocjacji:
-
„Finalizujemy zakup trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. To sprzęt, na który nasi marynarze czekali zbyt długo.”
Ważnym elementem umowy ma być przeniesienie części prac do Polski – od serwisowania po udział krajowego przemysłu w utrzymaniu jednostek.
Tusk podkreślił też, że szkolenia załóg rozpoczną się natychmiast dzięki tzw. gap filler – okrętowi identycznemu z tym, który zostanie kupiony, udostępnionemu Polsce jeszcze przed dostawą pierwszej jednostki.
Nowa architektura bezpieczeństwa Europy Środkowej
Zapowiedziane inwestycje mają fundamentalnie wzmocnić zdolności obronne Polski, szczególnie na tle rosnących zagrożeń w regionie. Premier zaznaczył, że Tarcza Wschód jest projektem, który chroni nie tylko Polskę:
-
„To bezpieczeństwo całej Unii. A Europa po raz pierwszy tak jednoznacznie to przyznała.”
Nadchodzące miesiące mają przynieść szczegółowe decyzje MON dotyczące harmonogramu zakupów, technologii i współpracy przemysłowej.
