Polska gotowa do ewakuacji. Będziesz mieć 15 minut. W Warszawie jest wielki problem
Wszystkie 2477 gmin w Polsce złożyły plany ewakuacyjne w ustawowym terminie. System można uruchomić dziś – decyzja zapada w 15 minut, Alert RCB trafia na każdy telefon bez aplikacji, a Warszawa wydaje prawie 400 mln zł, żeby jej mieszkańcy mieli gdzie się schować. Jest jeden szkopuł: po skrupulatnej kontroli okazało się, że żaden obiekt w stolicy nie spełnia nowej definicji schronu. Tłumaczymy, co to oznacza dla 1,9 mln warszawiaków – i co zrobić zanim SMS z RCB wibracją obudzi cię o 3 w nocy.
Rok pracy i żadna gmina nie spóźniona
Podstawą całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta dostał dokładnie 12 miesięcy na opracowanie dokumentu opisującego, jak ewakuować mieszkańców gminy. Szczegóły określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765).
Każda gmina musiała wyznaczyć konkretne trasy ewakuacyjne, punkty zbiórki, obiekty na tymczasowy pobyt ewakuowanych i procedury zarządzania transportem. Termin – 31 grudnia 2025 r. – był celowo nieprzypadkowy: bez dokumentów gminnych nie można sporządzić planów wojewódzkich, bez planów wojewódzkich nie powstanie plan krajowy. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu – co dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński ocenił jako sukces bez precedensu w historii polskiej administracji. Większość samorządów złożyła dokumenty już w listopadzie.
Za słowami stoi realna kwota. Rząd zobowiązał się przeznaczać co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację ustawy – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł bezpośrednio dla samorządów.
Kto naciśnie guzik i ile ma na to czasu
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze uruchamiające procedury ewakuacyjne: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski lub katastrofy technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo maksymalnie skrócona.
W kryzysie o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Gdy sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda może podjąć decyzję samodzielnie, jedynie informując centrum. Na poziomie lokalnym wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez oczekiwania na kogokolwiek wyżej w hierarchii – np. gdy do gminy zbliża się fala powodziowa lub chmura toksyczna z awarii przemysłowej. Analitycy opierają się na doświadczeniach ukraińskich z 2022 r.: w pewnych scenariuszach militarnych mieszkańcy mają od 15 minut na opuszczenie miejsca pobytu. Cały system budowano z tym założeniem jako punktem wyjścia.
Kogo zawiozą najpierw – kolejność wpisana w prawo
Rozporządzenie nie pozostawia uznaniowości w kwestii priorytetów. Pierwszeństwo ewakuacji zorganizowanej mają z mocy prawa: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali i zakładów leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami oraz podopieczni jednostek pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę. Dla tych grup organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny – zespoły ratownictwa medycznego, transport sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego koordynowanego przez wojewodów.
Dla pozostałych – sprawnych fizycznie dorosłych – plany zakładają samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu wyznaczonymi trasami. To celowy wybór projektantów systemu: odciążenie kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie potrzebują pomocy.
Alert RCB i 16,8 miliona poradników
Gdy decyzja zapadnie, pierwszym sygnałem dla mieszkańców będzie Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze bez konieczności rejestracji, subskrypcji ani żadnej aplikacji. Polska świadomie postawiła na tę technologię: dociera do starszych telefonów bez internetu, a zasięg jest priorytetem. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio oraz strony urzędów. Oddzielna procedura dotyczy walki z dezinformacją – wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek weryfikowania komunikatów i reagowania na fałszywe informacje o przebiegu ewakuacji.
W grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze poradniki trafiają do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Dla Mazowsza dystrybucja trwa.
Warszawa wydaje 400 mln zł. I nie ma ani jednego schronu
Warszawa uruchomiła własny program – „Warszawa Chroni” – ogłoszony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Pierwotna kwota 117 mln zł urosła: budżet stolicy na 2026 r. przewiduje 186 mln zł w ramach programu na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, które w 2025 r. trafiły bezpośrednio do Warszawy. Łącznie miasto dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie.
Pieniądze idą m.in. na: doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty (43 mln zł), zabezpieczenie wody przez MPWiK (36,5 mln zł), modernizację monitoringu miejskiego (20 mln zł), nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze (12 mln zł) oraz zakup sprzętu ciężkiego – koparek, ładowarek i ciężarówek (11 mln zł).
Tyle że dane PSP, którymi chwali się ratusz – ponad 200 schronów, ok. 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia z pojemnością ponad 9 mln osób – zderzyły się z nową, trójstopniową klasyfikacją wprowadzoną przez rozporządzenie MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548). Schron musi być hermetyczny i chronić przed bronią masowego rażenia. Ukrycie zapewnia ograniczoną ochronę. Miejsca doraźne – piwnice, garaże, podziemne kondygnacje – chronią przed odłamkami, ale nie przed atakiem chemicznym ani nuklearnym. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę niemal połowy wytypowanych obiektów, wynik był jednoznaczny: żaden nie spełnia definicji schronu w rozumieniu nowej ustawy. Ratusz odpowiada, że weryfikacja obiektów należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a audyt był we wrześniu 2025 r. zaawansowany w 40 proc.
„Podziemna Tarcza”: metro dla 100 tysięcy – ale to ukrycie, nie schron
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Po uzyskaniu zgody na demilitaryzację spółki Metro Warszawskie – na którą Wojewoda Mazowiecki decyzją z 2019 r. nałożył obowiązki na rzecz obronności, co blokowało traktowanie tuneli jako infrastruktury stricte cywilnej – stacje mają zostać przystosowane do funkcji miejsc ukrycia. Cała sieć metra (M1 – 21 stacji, M2 – 18 stacji, łącznie ok. 41,5 km) ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe – gromadzone są łóżka polowe, śpiwory i koce. W planach jest zakup agregatów prądotwórczych umożliwiających autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Jedno zastrzeżenie jest jednak kluczowe: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Tunele leżą kilkadziesiąt metrów pod ziemią, nie mają systemów filtracji przed skażeniem chemicznym ani odpowiedniej hermetyczności wymaganej przez ustawę. Nawet gdyby projekt pomieścił 100 tys. osób, to zaledwie 5 proc. populacji Warszawy. Stacje I linii – od Kabat do Wierzbna – były co prawda projektowane z myślą o ochronie cywilnej i mają grodzie metalowe przy wyjściach, ale kontrole NIK wykazały, że część rozwiązań hermetycznych utracono w trakcie budowy i lat eksploatacji. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański zapowiedział, że 3 mld zł trafi w 2026 r. na inwestycje infrastrukturalne, bo rok 2025 był „rokiem zakupowym”. Od decyzji o budowie do oddania nowego schronu mijają jednak co najmniej 2 lata.
120 autobusów Solaris z miejscami na nosze – umowa podpisana
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał już umowę z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 120 przegubowych autobusów o długości 18 metrów za łączną kwotę 324 mln zł. Dostawy mają ruszyć w październiku i zakończyć się w grudniu 2026 r. Na co dzień pojazdy będą obsługiwać pasażerów komunikacji miejskiej, ale każdy z nich wyposażony zostanie w systemy mocowania 4 noszy lub leżanek. Montaż ma nie wymagać specjalistycznych narzędzi – adaptacja w kilka minut.
Dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska podkreśliła, że autobusy wyposażono w napęd na olej napędowy celowo: „Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, gdy możliwe są ograniczenia w dostępie do surowców energetycznych i potrzeba dysponowania pojazdami na dłuższych dystansach w trudnych warunkach.” Matematyka jest jednak brutalna: 120 autobusów po 4 nosze daje jednorazową przepustowość 480 miejsc leżących. W Warszawie mieszka ok. 415 tys. osób w wieku poprodukcyjnym – nie licząc pacjentów ponad 30 szpitali i osób z niepełnosprawnościami. To ułamek potrzeb, ale zdaniem wiceministra Szczepańskiego system zakłada realistycznie, że większość sprawnych mieszkańców wyjedzie własnymi samochodami, a transport specjalistyczny jest przeznaczony wyłącznie dla tych, którzy sami nie mogą.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy rzeczy do zrobienia przed następnym weekendem
Wejdź na gdziesieukryc.pl i zapisz adresy 2-3 najbliższych miejsc schronienia od domu i od pracy. Aplikacja działa w trybie offline – pobierz dane teraz, bo w sytuacji kryzysowej sieć komórkowa może być przeciążona lub niedostępna. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym. Jeśli mieszkasz w Warszawie, najbliższa stacja metra to twoje potencjalne miejsce ukrycia – stacje I linii mają metalowe grodzie przy wyjściach. Nie schron w sensie wojskowym, ale realna ochrona przed większością zagrożeń konwencjonalnych.
Przygotuj plecak ewakuacyjny z zapasem wody i żywności na 72 godziny, lekami na receptę, latarką, powerbankiem, kopiami dokumentów i gotówką. Alert RCB dotrze na twój telefon bez żadnej aplikacji – ale dopiero wtedy będzie za późno na pakowanie. Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub seniora – poinformuj dzielnicowe centrum zarządzania kryzysowego o ich adresie. Prawo gwarantuje pierwszeństwo ewakuacji zorganizowanej tej grupie, ale tylko jeśli są znani służbom wcześniej. Nikt nie zapuka do nieznanych im drzwi.
