Polska: Kryzys uderza w zwykłych ludzi. Dramatyczny wzrost przypadków w Polsce
Z roku na rok skala przestępstw w sieci staje się coraz poważniejszym problemem w Polsce. Zjawisko, które jeszcze niedawno traktowano marginalnie, dziś budzi ogromny niepokój wśród instytucji chroniących interesy finansowe obywateli. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport, który jasno pokazuje: cyberprzestępczość w naszym kraju osiąga niespotykane dotąd rozmiary.
W 2023 roku eksperci KNF zidentyfikowali i zgłosili aż 51 241 fałszywych stron internetowych, które próbowały wyłudzać dane lub pieniądze. To ogromny wzrost – aż 70% więcej niż rok wcześniej, kiedy odnotowano około 31 tysięcy takich przypadków. Trzy lata temu było ich niespełna 12 tysięcy. Wnioski? Cyberprzestępcy działają coraz intensywniej, wykorzystując najnowsze technologie, aby oszukiwać Polaków na masową skalę.
Internetowe oszustwa finansowe dominują
Zdecydowana większość zidentyfikowanych stron dotyczyła fikcyjnych inwestycji – takich, które obiecują szybki i wysoki zysk przy minimalnym zaangażowaniu. Takie witryny stanowiły niemal 90% wszystkich zgłoszeń. Najczęściej kuszono Polaków propozycjami pomnażania kapitału, które w rzeczywistości były sprytnie przygotowaną pułapką.
Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. fałszywe ankiety internetowe (4030 przypadków), oszustwa podszywające się pod firmy kurierskie (521 stron) oraz serwisy społecznościowe i systemy płatnicze.
Techniki manipulacji coraz bardziej wyrafinowane
Cyberprzestępcy nie tylko mnożą liczbę ataków, ale także doskonalą metody działania. Coraz częściej posługują się wizerunkami znanych osób publicznych, polityków czy celebrytów, by uwiarygodnić swoje przekazy. Takie działania wykryto w ponad 26% przypadków.
Równolegle rośnie liczba stron udających spółki Skarbu Państwa lub instytucje zaufania publicznego. Oszuści tworzą strony do złudzenia przypominające witryny banków lub firm inwestycyjnych. W ostatnim czasie zauważono też nową formę wyłudzeń: oferty „odzyskania pieniędzy” dla osób, które już padły ofiarą internetowych oszustów.
Nowoczesna technologia w rękach przestępców
Niepokojącym trendem jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez oszustów. Dzięki niej tworzą przekonujące nagrania, grafiki i teksty reklamowe, które jeszcze trudniej odróżnić od autentycznych. Takie fałszywe kampanie trafiają głównie do użytkowników serwisów społecznościowych i wyszukiwarek.
AI pozwala też dopasowywać przekaz do konkretnej osoby – jej wieku, lokalizacji czy zainteresowań – co czyni oszustwa skuteczniejszymi i trudniejszymi do wykrycia.
Jak się bronić? Eksperci apelują o czujność
W obliczu tej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego opracowała szereg zaleceń dla internautów. Najważniejsze z nich to:
-
Nie ufaj ofertom, które obiecują szybki zysk bez ryzyka – to najczęstsza przynęta cyberoszustów.
-
Sprawdzaj wiarygodność firm inwestycyjnych w rejestrach KNF.
-
Uważaj na linki z reklam internetowych – często prowadzą do fałszywych stron.
-
Nie podawaj danych osobowych w podejrzanych formularzach i ankietach.
Wspólna walka z cyberprzestępczością
Zespół ds. cyberbezpieczeństwa KNF współpracuje z innymi służbami, m.in. z ABW, CBZC czy CERT Polska. Dzięki wymianie danych i analiz możliwe jest szybsze reagowanie na nowe zagrożenia. Jednak sukces w tej walce zależy nie tylko od instytucji, ale także od świadomości i ostrożności każdego użytkownika internetu.
Cyberprzestępczość nie zna granic i stale ewoluuje. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, systematyczne aktualizowanie oprogramowania, inwestowanie w bezpieczeństwo systemów i rozwój międzynarodowej współpracy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.